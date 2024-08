Dostupnost alkoholu v Česku má dopad i na děti

Ve světovém srovnání patří Češi dlouhodobě mezi největší pijáky, denně si dá skleničku téměř milion z nich. Průměrný obyvatel České republiky spotřebuje za rok asi deset litrů čistého alkoholu. Podle odborníků za to může například snadná dostupnost alkoholických nápojů a také velká společenská tolerance vůči jejich konzumaci.

„V České republice alkohol seženete v podstatě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, kdykoliv v roce, svátek nesvátek. Ale není to jen o tom, jak je dostupný v maloobchodní síti – alkohol je zcela běžný i v rodinách,“ upozornil vedoucí Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Miroslav Barták.

To tak dopadá i na děti. Riziko představuje také podávání náhražek alkoholu, jako je třeba dětský sekt. „Má to dopad na takzvanou normalizaci. Rodiče se nemohou divit, že dítě začíná s alkoholem či s jinými návykovými látkami, když to vidělo u nich,“ poznamenal Barták.

Nebezpečné jsou i nealkoholické pivní nápoje. Rozhodně se nejedná o alternativu limonády, mohou obsahovat malé množství alkoholu a děti si zvykají na chuť klasického piva.

„Máme velký problém s tím, že nám pijí děti mezi třinácti až osmnácti lety,“ upozornil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „Co se týče šestnáctiletých, tam je Česko v negativním slova smyslu medailistou Evropy i světa,“ doplnil.