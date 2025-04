Kvůli clům hrozí omezení výroby a propouštění, upozorňují čeští exportéři

„Pokud se plete jakákoliv politika do byznysu, je to špatně,“ řekl Daněk k rozhodnutí amerického prezidenta. Podniky budou podle něj nyní muset pečlivě sledovat vývoj, protože na základě minulých překvapivých Trumpových rozhodnutí není vyloučeno, že se cla ještě budou měnit či odkládat. Odhadl, že po jednom až dvou měsících by měli exportéři vědět, na čem jsou.

Protože asi třetina českého exportu jde do Německa, tak dopad na české firmy bude podle Daňka především prostřednictvím Německa, pro které jsou USA nejdůležitějším zákazníkem. Negativní dopady mohou očekávat i čeští dodavatelé autodílů na Slovensko, které do USA vyváží hlavně auta. Zatímco export zboží z Česka do USA činil loni 166 miliard korun, vývoz z Česka do Německa představoval dva biliony korun a na Slovensko 454 miliard korun.

Firmy mají podle Daňka omezené možnosti, jak se s Trumpovými cly vyrovnat. „Budou hledat další úspory nákladů, což ale stačit nebude. Podniky, které do USA přímo vyvážejí, budou zvažovat, zda se jim vyplatí alespoň část výroby přesunout do USA. To ale nebude dobré pro Česko ani EU,“ řekl.