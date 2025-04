Po odstávce elektřiny mají lidé na Trutnovsku zničené spotřebiče

Energetici zkoumají, zda přepětí v síti nezavinila porucha jedné ze dvou soukromých elektráren na Labi. Chybu svých montérů vyloučili. „ČEZ by se měl zachovat tak, že by sem měl někoho poslat a my bychom ukázali, jaké máme škody, a on by se měl k tomu nějak postavit. Což neudělali,“ uvedla Hadincová.

Podle energetiků byla událost v regionu zcela výjimečná. Mluvčí ČEZu také řekla, že společnost se nezříká zodpovědnosti za škody. „Požadavky na náhradu škody budeme posuzovat individuálně v souladu se zákonem a budeme to určitě řešit,“ dodala Lapáčková Beránková.