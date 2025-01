Dodavatelé hlásí zvýšený zájem o fixace cen energií

Část dodavatelů eviduje větší zájem o fixace cen energií. U některých vzrostl oproti roku 2023 i o desítky procent – a to jak u elektřiny, tak u plynu. Podle analytiků je právě teď vhodná doba si cenu na delší období pojistit. Kvůli konfliktům ve světě i přechodu k nízkoemisní energetice ovšem není jisté, jestli energie letos nebudou zdražovat.

Zákaznické linky dodavatelů energií odbaví denně tisíce telefonátů. Víc lidí na ně volá od začátku energetické krize, kdy ceny prudce rostly. Loni se ale ustálily – a tak se lidé znovu zajímají o fixace. To potvrzuje i Aneta Zajícová, která v ostravském centru společnosti innogy zvedne kolem třiceti telefonátů denně.

Mění se ale doba fixace, kterou lidé poptávají. Závisí to mimo jiné na akčních nabídkách firem. „Zatímco ještě v loňském roce – zejména v prvním půlroku – volili lidé nejčastěji jednoletý fix, dneska je největší zájem o dvouletou fixaci a tříletou fixaci,“ přiblížil mluvčí innogy Pavel Grochál.

„Standardně si zákazník ověřuje, jestli už cenu fixovanou má – pokud ne, tak se dotazuje, na jak dlouho by si cenu zafixovat mohl a v jaké výši,“ popisuje Nožičková.

Zvýšený zájem o fixace teď zaznamenávají i v centru zákaznické linky Pražské energetiky (PRE). V minulosti přitom klienti na území hlavního města volili spíše nefixované produkty. Jak si pojistit dobrou cenu na co nejdelší dobu teď častěji vysvětluje i senior operátor Milena Nožičková. Jeden telefonát jí zabere od pěti do patnácti minut.

Ceny na burze totiž začínají znovu růst. Se zpožděním se to může projevit i u dodavatelů, i když to žádný z těch, které ČT oslovila, nepotvrdil. „Hlavně fixovat do té doby, dokud tu ceníky máme,“ podotýká ředitel sekce Energie z webu Kalkulátor.cz Lukáš Kaňok. „Pokud se domácnost rozhodne přejít od elektřiny nezafixované na elektřinu zafixovanou, tak ušetří přibližně tisíc korun na jednu megawatthodinu,“ doplnil.

To může být za rok i několik tisíc, obzvlášť když domácnost žije v rodinném domě nebo elektřinou taky topí. Největší problém s orientací v cenách a výpočtech cen za energii mají většinou senioři. Ti často spoléhají na doporučení mladších členů rodiny.

Jak ušetřit za energie?

Ušetřit za energie se dá i změnou dodavatele. U elektřiny se pro tento krok loni rozhodlo skoro 380 tisíc domácností – o zhruba 110 tisíc víc než v roce 2023.

Nejčastěji domácnosti měnily dodavatele elektřiny, když jim přišlo vyúčtování, tedy na začátku roku. A potom taky s nástupem topné sezóny – tedy na podzim a v zimě. Rostl i počet změn dodavatelů plynu. Zatímco předloni přešlo k jiné společnosti 140 tisíc domácností, minulý rok jich bylo už skoro 170 tisíc.