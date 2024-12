Roste zájem o energeticky úsporné projekty

Opatření by měla ročně ušetřit asi patnáct milionů korun a zároveň dva tisíce tun emisí oxidu uhličitého. „Provozovatel nemusí investovat ani korunu ze svého rozpočtu, všechny investice do všech technologií, které to zefektivňují, se platí z budoucí úspory. Kdybychom té úspory nedocílili jako poskytovatel, tak ji platíme ze svého,“ vysvětluje generální ředitel ČEZu ESCO Kamil Čermák.

Nemocnice či úřady

Nejvíce se tyto projekty využívají ve veřejné sféře – třeba v nemocnicích nebo na úřadech. Modernizací prošel například také katastrální úřad ve Zlíně.

„Dnes je to moderní administrativní budova s veškerými vymoženostmi. Monitorujeme po celou dobu projektu, na kdy je to vypsané, což bývá asi deset let. A po celých těch deset let pomocí našich znalostí to provozujeme tak, aby úspora byla dosažena,“ říká ředitel úseku energetických služeb Pražské energetiky Rudolf Červenka.

Zájemcům nabízí poradenství i Národní rozvojová banka, která hradí až devadesát procent výdajů spojených s přípravou projektu. V programu má vyčleněných šedesát milionů.