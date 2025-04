Netanjahu přiletěl do Maďarska, země odstupuje od ICC

Maďarská vláda se rozhodla odstoupit od Mezinárodního trestního soudu (ICC), oznámil šéf kanceláře premiéra Viktora Orbána Gergely Gulyás poté, co do Maďarska na státní návštěvu přicestoval izraelský ministerský předseda Benjamin Netanjahu. A to navzdory zatykači, který na něj vydal právě ICC.