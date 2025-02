Trump uvalil sankce na členy Mezinárodního trestního soudu vyšetřující Američany

Trump: Vymýtíme protikřesťanskou zaujatost

Trump také podepsal exekutivní příkaz, kterým chce ve Spojených státech vymýtit jím deklarovanou protikřesťanskou zaujatost a vytvořit pracovní skupinu, která bude vyšetřovat perzekuci křesťanů. Další skupina se pak má zabývat náboženskou svobodou.

Osmasedmdesátiletý prezident také uvedl, že v čele pracovní skupiny stane ministryně spravedlnosti Pam Bondiová, která bude mít za úkol „okamžitě zastavit všechny formy cílených útoků a diskriminace vůči křesťanům ve federální vládě“. Ty podle něj například na ministerstvu spravedlnosti nebo v rámci Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) byly „hrozné“.

Trump na dvojici náboženských setkání ve Washingtonu také poznamenal, že se jeho vztah s náboženstvím změnil po dvojici pokusů o atentát na jeho osobu, a vyzval Američany, aby vrátili Boha do svých životů. „Cítím, že to ve mně něco změnilo,“ poznamenal o atentátu v Butleru během předvolební kampaně, kdy ho kulka útočníka zasáhla do ucha. „Věřil jsem v Boha, ale cítím, cítím to mnohem silněji. Něco se stalo,“ vyjádřil své přesvědčení.