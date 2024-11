Mezinárodní trestní soud relativizuje zlo, míní Pojar

„Je to relativizace zla. A ve chvíli, kdy soudní tribunál toto učiní, tak ho nebudou brát vážně ani diktátoři a budou ho brát stále méně vážně i demokratické státy,“ míní Pojar. Zároveň se nechal slyšet, že „tyto tribunály“ nedají diktátorům a zločincům možnost jakéhokoliv úniku, kvůli čemuž se poté „bijí až do úplného konce a není jim umožněna emigrace“, což podle něj může způsobit daleko více civilních obětí.

Pojar se domnívá, že ICC již nikdy nebude věrohodným tribunálem. „Myslím, že kredibilita už nikdy nebude nabyta zpátky a je to postupná cesta k erozi celého tohoto projektu,“ uvedl.

Rozporuplné reakce na zatykač

ICC vydal zatykač na Netanjahua a Galanta minulý týden, a to kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Pásmu Gazy. Zatykač vydal i na jednoho z vůdců Hamásu, který je ale podle izraelských úřadů mrtvý.

Izrael vede už přes rok vojenskou operaci v Gaze s cílem zničit teroristické hnutí Hamás, které pásmu léta vládlo. Operace je reakcí na útok Hamásu a dalších skupin ze 7. října 2023, při kterém palestinští teroristé pozabíjeli na dvanáct set Izraelců a další stovky odvlekli do zajetí.

Podle žalobce Karima Khana se obvinění izraelských představitelů týkají zločinů, jež měly za cíl „vyhlazování a hladovění jako válečné metody, včetně odepření dodávek humanitární pomoci“, ale také „záměrného cílení na civilisty v konfliktu“.

Prokurátor v prohlášení konkrétně uvedl , že „důsledky používání hladu jako metody vedení války spolu s dalšími útoky a kolektivními tresty proti civilnímu obyvatelstvu Pásma Gazy jsou akutní, viditelné a všeobecně známé... Patří k nim podvýživa, dehydratace, hluboké utrpení a rostoucí počet úmrtí mezi palestinským obyvatelstvem, včetně kojenců, dalších dětí a žen“.

Netanjahuova kancelář označila zatykač na izraelské představitele krátce po vydání za „antisemitský a absurdní“. Spojené státy rozhodnutí ICC odmítly. Někteří lídři – například šéf unijní diplomacie Josep Borrell – naopak míní, že rozhodnutí soudu by mělo být respektováno a také v praxi provedeno. Podle Borrella zatykače nejsou politické. „Mám právo kritizovat rozhodnutí izraelské vlády, ať už je to pan Netanjahu, nebo někdo jiný, aniž bych byl obviněn z antisemitismu. To je nepřijatelné,“ prohlásil Borrell.