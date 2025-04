Trhy se propadají po oznámení amerických cel

Světové trhy reagují na oznámení nových cel na dovoz zboží do Spojených států propadem, oslabují akcie i dolar, který ztrácí i k české koruně. Poklesu se nevyhnul ani bitcoin. Propadem o více než procento zahájily obchodování i české akcie. Podle analytiků cla zřejmě zpomalí růst tuzemské ekonomiky.

Americký technologický index Nasdaq 100 oslabil o 3,6 procenta, obchodování na burzách v USA tak pravděpodobně začne výrazným poklesem, doplnil analytik XTB Tomáš Cverna. Trhy podle něj nejsou nervózní pouze v USA, ale i v Evropě, kde se krátce po otevření obchodování pohybují hlavní akciové indexy v červených číslech. Podobně jako německý DAX klesá francouzský akciový index CAC 40 a souhrnný index akcií z eurozóny Euro STOXX 50.

Japonský index Nikkei 225 na cla uvalená na import japonského zboží do USA reagoval také poklesem, odepsal 2,77 procenta a uzavřel na 34 735,93 bodu. Čínský index CSI 300 odepsal pouze 0,59 procenta na 3861,50 bodu. Vývoj rizikovějších aktiv, jako jsou právě akcie, následuje i bitcoin. Jeho cena od středečních 22:00 SELČ do čtvrtečního rána klesla o 1,6 procenta. Riziko takzvaného stagflačního scénáře v USA, tedy kdy je vyšší inflace a slabý růst, nesvědčí dolaru.

Od zveřejnění nových cel do čtvrtečního rána posílil o více než šestnáct procent index VIX, označovaný za indikátor strachu na burzách. VIX se na zvýšených úrovních pohyboval i v březnu, přičemž čtvrteční hodnota je podobná té z 13. března, poznamenal Cverna. Investoři i spekulanti musejí podle něj počítat s vyšší rozkolísaností na trzích i nadále.

„Nejistota kolem případných dalších změn v Trumpově celní politice je velká. Navíc budou trhy reagovat na ekonomická data, která již začnou reflektovat vliv cel na reálnou ekonomiku,“ doplnil.

Dopady na Česko

Zavedení cel bude mít podle analytiků dopady i na Česko a zřejmě zpomalí růst tuzemské ekonomiky, který tak nedosáhne dříve očekávaných dvou procent, shodují se analytici.

„Pokud by platila daná výše cel i v příštích měsících, což u Donalda Trumpa není vůbec jisté, jednalo by se o tvrdý zásah pro evropskou, stejně tak českou ekonomiku. Razantní zvýšení míry protekcionismu výrazně přibrzdí mezinárodní obchod, na který jsme kriticky navázaní skrze silnou integraci do dodavatelsko-odběratelských řetězců,“ upozornil analytik ČSOB Dominik Rusinko. Podle něj se dá očekávat i zhoršení podnikatelské a spotřebitelské důvěry v ekonomiku. „Je zjevné, že náš letošní odhad růstu okolo dvou procent budeme významně přepisovat směrem dolů,“ dodal.