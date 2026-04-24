Poslanci by měli znovu schvalovat zákon k regulaci cen pohonných hmot

Poslanci by měli v pátek znovu schvalovat možnost regulace cen pohonných hmot vládním nařízením. O cenách benzinu a nafty by tak už nerozhodovalo ministerstvo financí cenovými výměry. Návrh zákona vetoval Senát. Kritici návrhu poukazují mimo jiné na to, že vůči nařízení vlády by nebyla možná obrana u správních soudů, ale jen u Ústavního soudu. Sněmovna horní komoru vzhledem ke koaliční většině patrně přehlasuje.
Vládní předloha reaguje na současný nárůst cen benzinu a nafty v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Kabinet by podle ní mohl regulovat ceny až jeden rok. Pokud by ale situace trvala, mohla by nařízení vydat opakovaně. Vláda by mohla zasáhnout také v případě, pokud by si to vyžádaly důsledky mimořádné situace.
Ministerstvo financí by se podle odpůrců zákona vyhnulo možným správním žalobám o náhradu škody od provozovatelů čerpacích stanic, byť by je vláda nutila prodávat pohonné hmoty pod nákupní cenou. Část opozice navíc označuje cenovou regulaci za „socialismus a návrat k centrálnímu plánování“.
V závěrečném kole by v pátek poslanci mohli také schvalovat změnu zákonů k sestavování státního rozpočtu. Výdajové rámce by se měly sestavovat na základě střednědobého růstu čistých výdajů, nikoli podle stanovené výše maximálního strukturálního salda. Opozice se obává rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti.
Ve hře jsou navíc úpravy, podle nichž se budou moci zvyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce státního rozpočtu až do roku 2036. Výdajové rámce bude možné navýšit také o výdaje na investice do strategické liniové infrastruktury.