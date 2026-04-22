Senát odmítl žádost vlády, aby probral zákon o vládní regulaci cen pohonných hmot podle pravidel pro zkrácené jednání. Schvalování normy ale nepřerušil a rozhodne o ní pravděpodobně ještě ve středu ve standardním režimu. Očekává se, že horní parlamentní komora zákon odmítne, případně se shodne na jeho úpravách. V obou případech Senát vrátí zákon k novému posouzení sněmovně, která rozhodne o předloze patrně v pátek. V dolní parlamentní komoře má koalice ANO, SPD a Motoristů většinu, na rozdíl od komory horní.
Odmítnutí žádosti o zkrácené, a tedy zrychlené projednání inicioval předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. Podle něj nebyly naplněny zákonné podmínky pro to, aby Senát žádosti vlády vyhověl. Pro zkrácené projednání hlasovali především zástupci vládního hnutí ANO, proti byla většina senátorů nevládních frakcí, které mají v Senátu na rozdíl od sněmovny většinu.
Odpůrci zpochybňovali to, že by v případě nepřijetí zákona do konce dubna hrozily státu značné hospodářské škody, čímž vláda zdůvodňovala žádost o zrychlené projednání. Nutnost zamítnutí zákona zdůvodňovali jeho kritici tím, že omezí soudní ochranu proti regulaci, umožní vládní regulaci podle příliš obecných kritérií až na rok a nenaplňuje podmínky pro jeho zrychlené přijetí. Kvůli tomu naznačili možnost napadení zákona u Ústavního soudu. Podle odpůrců zákon nepomůže spotřebitelům, ale jen vládě.
Vláda schválila návrh zákona minulé pondělí, normu následně prosadila ve sněmovně v noci na minulou středu ve stavu legislativní nouze. Kabinet požádal Senát o zkrácené projednání, jehož nutnost podle kritiků řádně a dostatečně nezdůvodnil.
Kabinet chce vládním nařízením s vyšší právní silou nahradit od května cenové výměry ministerstva financí, které mají formu opatření obecné povahy. Ty lze napadnout u správních soudů, zatímco vládní nařízení by bylo možné zpochybnit jen u Ústavního soudu.
Kabinet v žádosti o zkrácené projednání poukazoval na možnost značných hospodářských škod kvůli vlivu zvýšených cen pohonných hmot na růst cen zboží a služeb. Regulaci připravila koalice podle novely energetického zákona z roku 2022 kvůli ruské válce na Ukrajině, na rozdíl od ní do své normy nezařadila kompenzace pro provozovatele čerpacích stanic, kteří by museli pohonné hmoty prodávat levněji, než za jakou cenu je nakoupili.
Vládní předloha reaguje na současný nárůst cen benzinu a nafty v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Kabinet chce zákonem nahradit své cenové rozhodnutí, které platí do konce dubna. Na jeho základě ministerstvo financí stanovuje nejvyšší povolenou marži prodejců pohonných hmot a prominulo část spotřební daně na naftu. Zároveň denně rozhoduje o nejvyšší možné prodejní ceně benzinu a nafty pro další den.