Senátní hospodářský výbor odmítl vládní regulaci cen pohonných hmot


Zdroj: ČTK

Senát by měl podle svého hospodářského výboru zamítnout zákon o vládní regulaci cen pohonných hmot, kterým chce koalice ANO, SPD a Motoristů nahradit cenové výměry ministerstva financí. Opozice návrhu vytýká nadbytečnost, obecnost a také to, že by regulace mohla platit až rok. Ve hře zůstávají i možné úpravy zákona, které opoziční senátoři chtějí předložit při jeho středečním schvalování v Senátu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) avizovala, že odmítne-li ve středu horní komora tento zákon, bude se jím sněmovna znovu zabývat v pátek.

Zamítnutí navrhl senátor Tomáš Třetina (TOP 09), který poukazoval rovněž na to, že přijetí vládní regulace ztíží možnost jejího soudního přezkumu. Místopředseda výboru Oldřich Hájek (ANO) neúspěšně prosazoval schválení zákona beze změn. Na rozdíl od sněmovny nemá vládní tábor v horní komoře většinu.

Ondřej Lochman (STAN) poukázal na možnost úprav zákona, které doporučují Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy. Vytkl vládě v této souvislosti spěch. „Musíme něco řešit velmi překotně,“ poznamenal. Lidovci ve sněmovně neuspěli s návrhy zkrátit roční lhůtu regulace na devadesát dnů s tím, že prodloužení na půl roku by musel schválit Parlament. Kabinet zvolil roční lhůtu podle energetické novely z roku 2022.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na schůzi Poslanecké sněmovny, 14. dubna 2026

Zamítnutí zákona výbor přijal hlasy tří z pěti přítomných členů. Pokud by Senát zákon zamítl nebo upravil, musela by jej znovu projednat sněmovna, a to zřejmě už tento pátek, jak avizovala Schillerová.

Kabinet chce vládním nařízením s vyšší právní silou nahradit už od příštího měsíce cenové výměry ministerstva financí, které mají formu opatření obecné povahy. Ty lze napadnout u správních soudů, zatímco vládní nařízení by bylo možné zpochybnit jen u Ústavního soudu.

„Cílem tohoto návrhu není nahrazovat tržní mechanismy ani plošně regulovat ceny,“ řekla minulou středu senátorům ministryně financí. Reagovala na tvrzení opozice, že se chce kabinet zákonem vrátit k centrálnímu socialistickému plánování. Podle kritiků vláda dostatečně nezdůvodnila nutnost zkráceného projednání normy, kterou před týdnem v noci na středu prosadila ve sněmovně.

Jednání vlády

Kabinet v žádosti poukazoval na možnost značných hospodářských škod kvůli vlivu zvýšených cen pohonných hmot na růst cen zboží a služeb. Schillerová uznala, že regulace podle novely energetického zákona z roku 2022 kvůli válce na Ukrajině provázely kompenzace na rozdíl od navrhované úpravy.

Vládní předloha reaguje na současný nárůst cen benzinu a nafty v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Kabinet chce zákonem nahradit své cenové rozhodnutí, které platí do konce dubna. Na jeho základě ministerstvo financí stanovuje nejvyšší povolenou marži prodejců pohonných hmot a prominulo část spotřební daně na naftu. Zároveň denně rozhoduje o nejvyšší možné prodejní ceně benzinu a nafty pro další den.

Ilustrační foto

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěVládní tábor opět prosadil noční jednání sněmovny

Poslanci by v úterý měli projednat v úvodním kole koaliční novelu o rozšíření trestného činu neplacení výživného. Na programu je také další návrh vládních poslanců, který ruší zákon o postupu výběru kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Vládní tábor opět prosadil možnost nočního jednání. V úvodu si vzali slovo opoziční poslanci, kteří navrhovali další body programu schůze.
14:01AktualizovánoPrávě teď

Státní zastupitelství: Nic nenasvědčuje tomu, že by otrávených sklenic výživy HiPP bylo víc

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by skleniček s kojeneckou výživou značky HiPP otrávených jedem na krysy bylo více než původně oznámených šest, řekl v úterý mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. O možném větším počtu otrávených balení informovala rakouská média. Na případu pracují jihomoravští kriminalisté, protože dvě otrávené skleničky se našly v Brně. Další dvě byly nalezeny na Slovensku a jedna v Rakousku. Kamenné obchody v tuzemsku výživu dočasně z prodeje stáhly, on-line supermarkety nikoliv.
02:32Aktualizovánopřed 14 mminutami

Rozdělení peněz je třeba změnit, potřeby krajů se ale liší, říkají hejtmani

Současný systém přerozdělování peněz mezi kraji je zastaralý a nespravedlivý, kraje by měly najít shodu na návrhu, který předloží vládě, shodli se v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským hejtmani Pardubického kraje Martin Netolický (MY) a Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO). Vláda návrh změn, jenž měl zvýšit podíl krajů na daních a upravit kritéria přerozdělování a který podal Pardubický kraj, odmítla. Dle premiéra Andreje Babiše (ANO) by debata měla proběhnout právě až ve chvíli, kdy se kraje shodnou na společném návrhu.
před 14 mminutami

Politické spektrum: SOCDEM, Voluntia, Hnutí Generace

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 18. dubna přijali Jiří Nedvěd (SOCDEM), Tomáš Roud (Voluntia) a Martin Szetei (Hnutí Generace). Debatu moderovala Štěpánka Martanová.
před 1 hhodinou

Politické spektrum: Koruna Česká, LES, KSČM

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 11. dubna přijali Vojtěch Círus (Koruna Česká), Ladislav Miko (LES) a Ludvík Šulda (KSČM). Debatu moderovala Štěpánka Martanová.
před 1 hhodinou

Protivníci stále častěji působí pod prahem otevřené války, varuje Řehka

Odolnost společnosti se stává klíčovým prvkem odstrašení i obrany a nelze ji budovat izolovaně v jedné instituci, ale napříč státem, ekonomikou i občanskou společností, řekl na alianční konferenci CASE26 náčelník generálního štábu Karel Řehka. Upozornil na to, že hranice mezi mírem, krizí a konfliktem se stírá a protivníci stále častěji působí pod prahem otevřené války.
před 3 hhodinami

Hasiči druhým dnem zasahují ve skladu plastů v Brně, objevila se nová ohniska

Hasiči stále zasahují ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky se v noci na úterý objevila další čtyři ohniska, která bylo nutné uhasit, a požár tak není dosud plně zlikvidovaný. Vyšetřovatelé jsou na místě od pondělí, aby zjistili jeho příčinu. Doporučení nevětrat kvůli zplodinám odvolali hasiči již v pondělí v podvečer. Několik hodin totiž stoupal do okolí hustý tmavý dým.
před 5 hhodinami
Načítání...