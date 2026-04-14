Sněmovna by mohla zrychleně projednat zákon k regulaci cen pohonných hmot

Poslanci by mohli v úterý projednat zrychleně ve stavu legislativní nouze návrh zákona, který by vládě umožnil regulovat ceny pohonných hmot nařízením. Řádná dubnová schůze dolní komory začne odpoledne. Opět se očekávají opoziční snahy o doplnění či úpravy jejího programu.
Návrh zákona reaguje podle vlády na skokové zdražení paliv po vypuknutí konfliktu v Perském zálivu. Nová úprava by měla nahradit současné opatření obecné povahy, které vláda přijala začátkem dubna s platností do konce měsíce. Ministerstvo financí na jeho základě stanovilo nejvyšší povolenou marži prodejců pohonných hmot a prominulo část spotřební daně na naftu. Zároveň denně rozhoduje o nejvyšší možné prodejní ceně benzinu a nafty pro další den.
Zákon poskytne vládám podle ministerstva financí silnější postavení při rozhodování o cenách pohonných hmot, než jsou současné cenové výměry ministerstva. Zároveň bude moct být vláda akceschopnější při přijímání regulace. Podle úřadu se také zvýší právní jistota ohledně přijatých opatření.
Takzvané zkrácené jednání ve stavu legislativní nouze umožňuje sněmovní schválení předloh za jediný den. Nynější návrh zákona nejprve projedná rozpočtový výbor, který má poskytnout stanovisko do úterních 13:00. Nejsilnější opoziční strana ODS pokládá předlohu za návrat k socialistickému centrálnímu plánování a nepodpoří ji.
Sněmovna by mohla podle dřívějších informací z koalice znovu schvalovat uzákonění významného Dne české vlajky. Novelu premiéra Andreje Babiše (ANO) vrátili poslancům k opětovnému posouzení senátoři. Horní komora chce místo zavedení nového významného dne upravit název svatováclavského svátku na Den české státnosti a státních symbolů.