Sněmovna by mohla zrychleně projednat zákon k regulaci cen pohonných hmot


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Poslanci by mohli v úterý projednat zrychleně ve stavu legislativní nouze návrh zákona, který by vládě umožnil regulovat ceny pohonných hmot nařízením. Řádná dubnová schůze dolní komory začne odpoledne. Opět se očekávají opoziční snahy o doplnění či úpravy jejího programu.

Návrh zákona reaguje podle vlády na skokové zdražení paliv po vypuknutí konfliktu v Perském zálivu. Nová úprava by měla nahradit současné opatření obecné povahy, které vláda přijala začátkem dubna s platností do konce měsíce. Ministerstvo financí na jeho základě stanovilo nejvyšší povolenou marži prodejců pohonných hmot a prominulo část spotřební daně na naftu. Zároveň denně rozhoduje o nejvyšší možné prodejní ceně benzinu a nafty pro další den.

Zákon poskytne vládám podle ministerstva financí silnější postavení při rozhodování o cenách pohonných hmot, než jsou současné cenové výměry ministerstva. Zároveň bude moct být vláda akceschopnější při přijímání regulace. Podle úřadu se také zvýší právní jistota ohledně přijatých opatření.

Takzvané zkrácené jednání ve stavu legislativní nouze umožňuje sněmovní schválení předloh za jediný den. Nynější návrh zákona nejprve projedná rozpočtový výbor, který má poskytnout stanovisko do úterních 13:00. Nejsilnější opoziční strana ODS pokládá předlohu za návrat k socialistickému centrálnímu plánování a nepodpoří ji.

Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot
Jednání vlády

Sněmovna by mohla podle dřívějších informací z koalice znovu schvalovat uzákonění významného Dne české vlajky. Novelu premiéra Andreje Babiše (ANO) vrátili poslancům k opětovnému posouzení senátoři. Horní komora chce místo zavedení nového významného dne upravit název svatováclavského svátku na Den české státnosti a státních symbolů.

Útoku v Southportu mohli dle nového vyšetřování zabránit rodiče agresora i úřady

před 5 hhodinami

Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“

Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Všichni vědí, že Ukrajina je ve válce obětí, prohlásil Magyar

Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně: Obrana zakázala armádě vysílat rozhovor s Pavlem, Hrad mluví o cenzuře

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Zničíme íránské lodě, které se přiblíží k americké blokádě, hrozí Trump

Chtěl miliardy dolarů odškodného, soud ale Trumpovu žalobu na známý deník zamítl

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Soud za pronásledování chartisty potrestal důstojníky StB podmínkami

Podmínkami od dvou do tří let potrestal Obvodní soud pro Prahu 1 čtyři bývalé důstojníky Státní bezpečnosti (StB), kteří v osmdesátých letech pronásledovali chartistu a člena Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) Karla Freunda. U pátého z obžalovaných soud od trestu upustil kvůli předchozí sankci. Soudkyně uznala muže vinnými ze zneužití pravomoci úřední osoby. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k Městskému soudu v Praze.
před 8 hhodinami

Neudržitelné, tratíme miliony. Zemědělci si stěžují na nízké výkupní ceny mléka

Na zemědělce dopadají nízké výkupní ceny mléka, za litr dostávají aktuálně zhruba o tři koruny méně než před rokem. Někteří chovatelé se už dostávají pod hranici výrobních nákladů. Situace je podle agrárníků dlouhodobě neudržitelná. Na jejím vzniku se podílelo i uvalení čínských cel na evropské mléčné výrobky.
před 8 hhodinami

Aktuálně: Obrana zakázala armádě vysílat rozhovor s Pavlem, Hrad mluví o cenzuře

Ministerstvo obrany zakázalo generálnímu štábu odvysílat díl podcastu Kamufláž, ve kterém mluvčí armády vedla rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, upozornil web Aktuálně.cz. Rozhovor měl podle avizovaných informací na sociálních sítích vyjít 7. dubna, na posluchačských platformách se však neobjevil, protože mělo zasáhnout ministerstvo. Hrad následně označil za absurdní, že resort prezidenta cenzuruje.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot

Vláda Andreje Babiše (ANO) na pondělním jednání schválila návrh zákona, který umožní operativně regulovat marže a ceny paliv nařízením vlády, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Už dříve sdělila, že kabinet ve sněmovně plánuje návrh zákona projednat ve stavu legislativní nouze. Ministři schválili i vládní nařízení, podle kterého životní minimum vzroste od října, nikoliv od května.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Od pozorování ptáků k jejich ochraně. Česká společnost ornitologická slaví 100 let

Česká společnost ornitologická si připomíná sto let od svého založení. Organizace se dlouhodobě podílí na ochraně a výzkumu ptáků i na zapojování veřejnosti do péče o přírodu. S více než osmi tisíci členy a desítkami tisíc podporovatelů je dnes největší českou ochranářskou nevládní organizací.
před 11 hhodinami

Neumím si představit, co by na summitu NATO dělal prezident, řekl Babiš

Složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře není pro vládu tématem, protože do jeho konání zbývají tři měsíce, sdělil po pondělním zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Otázku nechce podle něj vláda řešit do jednání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho 20. května ve Švédsku. Později nicméně dodal, že na summit pojede vládní delegace. Babiš si prý neumí představit, co by tam dělal prezident.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Vláda na úterý snížila cenové stropy pro pohonné hmoty

Maximální ceny paliv, které určuje stát, v úterý klesnou. Litr nafty bude nejvýše za 44,36 koruny, což je o 1,56 koruny méně než v pondělí. Litr benzinu pak budou čerpací stanice moci prodávat maximálně za 41,67 koruny, tedy o 28 haléřů méně než v pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který ministerstvo odpoledne zveřejnilo. Nejvyšší ceny by měl úřad zveřejňovat minimálně do konce dubna.
před 14 hhodinami
