Exředitel ústecké správy silnic je odsouzený za manipulaci se zakázkami


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Teplický soud v pondělí schválil dohodu o vině a trestu mezi státním zástupcem a bývalým ředitelem krajské správy a údržby silnic Liborem Tačnerem, obviněným z manipulace veřejných zakázek. Tačner se k trestné činnosti doznal. Zaplatit musí 850 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný. Policie Tačnera zadržela v srpnu 2024 spolu s tehdejším primátorem Chomutova Markem Hrabáčem (zvoleným za ANO) a dalšími. Vyšetřování rozsáhlé kauzy se chýlí ke konci, trestnímu stíhání čelí dvacet lidí a osm firem, jeden z obviněných už dříve přistoupil na dohodu o vině a trestu.

Dohodu s Tačnerem uzavřel státní zástupce Jan Svoboda v říjnu 2025. V návrhu byl peněžitý trest 650 tisíc. S tím nesouhlasila soudkyně Dana Kolářová, částka byla podle ní příliš nízká. Na místě proto vznikla nová dohoda, ve které se zvýšil peněžitý trest na 850 tisíc. Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky Tačnerovi hrozil až osmiletý trest vězení.

Tačner byl dle soudu členem organizované skupiny společně s Hrabáčem, Ladislavem Šmucrem, který zastupoval několik firem, a dalšími. Neformální společenství vytvořilo systém, v němž dotyční poskytovali majetkové a jiné výhody několika firmám. Výše trestu odpovídá dle státního zástupce roli Tačnera ve skupině, nebyl hlavním hybatelem trestné činnosti. „Spíš plnil pokyny jiných,“ uvedl Svoboda. Soud zohlednil také plné doznání obviněného, dosavadní trestní bezúhonnost i to, že byl zhruba jeden a půl měsíce ve vazbě. Po zatčení policie zajistila u Tačnera milion korun, peníze na zaplacení tak podle soudu jsou.

Policie obvinila v kauze chomutovského exprimátora Hrabáče dalších šest lidí
Bývalý primátor Chomutova Marek Hrabáč na zasedání zastupitelstva (1. září 2025)

Exředitel s novináři mluvit nechtěl. Práva na odvolání se vzdal stejně jako státní zástupce. U soudu řekl, že na poloviční úvazek pracuje ve správě a údržbě silnic, vykonává administrativní činnost a trénuje tenis. Ředitelem krajské správy a údržby silnic byl od roku 2017. V krajské příspěvkové organizaci pracoval na různých pozicích 35 let. Radní kraje ho odvolali z funkce ředitele po zveřejnění případu.

Chomutovská korupční kauza vypukla po zásahu policie předloni v srpnu. Hrabáč, který byl krajským radním pro dopravu, byl v té době lídrem kandidátky ANO pro krajské volby, hnutí ho ale z kandidátky vyškrtlo a vyloučilo ze strany. Hrozí mu až dvanáct let vězení. Obvinění jsou stíháni kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Ne všichni jsou obvinění ze všech těchto trestných činů.

Rozsáhlé vyšetřování se chýlí ke konci, řekl v pondělí Svoboda. „Ve hře jsou další dohody o vině a trestu,“ sdělil. Řada podnikatelů a společností se zapojila do trestné činnosti okrajovým způsobem. „V některých zakázkách dělali křoví, “ řekl státní zástupce.

Plaga rozhodl o zastavení testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ

Indii „zamořilo" satirické hnutí švábů

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz

Vláda schválila novelu zpřísňující podmínky dočasné ochrany Ukrajinců

SNS žádá odvolání jí navrženého ministra Taraby

Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo

Státní zástupce obvinil jednoho z trestně stíhaných v bitcoinové kauze z praní peněz

Aktuálně z rubriky Domácí

Plaga rozhodl o zastavení testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pondělí jednal s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Šéf resortu si Zatloukala předvolal kvůli letošnímu testování žáků pátých a devátých tříd základních škol. Plaga oznámil, že nařídil, aby bylo povinné testování žáků 5. a 9. tříd okamžitě zastaveno. Za jeden z důvodů označil technické potíže. Hovořil i o špatné komunikaci směrem ke školám, rodičům i dětem, což označil za „zásadní selhání“.
16:32Aktualizovánopřed 5 mminutami

Koaliční rada projedná návrh zákona o veřejnoprávních médiích

Koaliční rada by se měla vpodvečer zabývat návrhem zákona o médiích veřejné služby. K návrhu ministerstva kultury přišlo okolo čtyř set připomínek od České televize (ČT), Českého rozhlasu (ČRo), komerčního sektoru, ale i resortu financí, vnitra a dalších ministerstev. Po dohodě v koalici předlohu dostane k projednání vláda. Podle dřívějších informací premiéra Andreje Babiše (ANO) by měla vzniknout pracovní skupina za účasti generálních ředitelů obou veřejnoprávních institucí.
08:49Aktualizovánopřed 25 mminutami

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek, píší Novinky.cz. Telegramový kanál Ilariona uvádí, že duchovní považuje událost za provokaci. Policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že v neděli večer policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů. Zatím není nikdo obviněný, informovala Richterová.
15:21Aktualizovánopřed 31 mminutami

Vláda schválila novelu zpřísňující podmínky dočasné ochrany Ukrajinců

Vláda posílá soubor změn zpřísňujících podmínky dočasné ochrany Ukrajinců sněmovně. K dočasné ochraně bylo minulý týden v Česku registrováno přes 386 tisíc lidí, přičemž dávky pobíralo v březnu zhruba devadesát tisíc osob. K prodeji pardubické společnosti Explosia premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že zájem o nákup by měly tři české firmy. Zdůraznil přitom, že celá záležitost je teprve ve fázi úvah. Dalším tématem jednání vlády byla také regulace cen pohonných hmot – ta bude podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) pokračovat i v červnu.
05:31Aktualizovánopřed 50 mminutami

Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

Sudetští Němci i Češi v pondělí na závěr sjezdu krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba i požehnání na cestu v obou jazycích. Také poslední akci sudetských Němců v Brně provázel protest, tentokrát poklidný. Předák sdružení Bernd Posselt pro bavorskou stanici BR navrhl, že by se v budoucnu akce mohla konat střídavě v Bavorsku a Česku. Příští rok se uskuteční v Norimberku.
11:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo

Televizní a rozhlasový poplatek by podle novely navržené skupinou koaličních poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem (ANO) neměli platit domácnosti seniorů nad 75 let nebo podnikatelé a firmy do padesáti zaměstnanců místo nynějších 24 pracovníků. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) by přišly podle odhadu předkladatelů o stamiliony korun.
14:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Státní zástupce obvinil jednoho z trestně stíhaných v bitcoinové kauze z praní peněz

Detektivové rozšířili trestní stíhání u jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Nově je stíhaný také za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Informoval o tom vrchní státní zástupce Radim Dragoun. V případu jsou obviněni čtyři lidé.
14:08Aktualizovánopřed 2 hhodinami
