Policie obvinila v kauze chomutovského exprimátora Hrabáče dalších šest lidí

V kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče (dříve ANO) obvinili policisté dalších šest lidí a tři právnické osoby. V případu jde o údajné ovlivňování veřejných zakázek. České televizi to sdělila náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová. Trestnímu stíhání nyní čelí celkem dvacet lidí a osm právnických osob. Podle žalobce manipulovali prostřednictvím korupce zejména s přidělováním veřejných zakázek, které zadávala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Dva obvinění už podle Doušové přistoupili na dohodu o vině a trestu.
„Koncem dubna letošního roku došlo v této věci k zahájení trestního stíhání dalších šesti fyzických osob a třech právnických osob. Všichni obvinění jsou stíháni pro trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,“ uvedla Doušová.
V případu jde o stavební zakázky různých veřejných zadavatelů na Ústecku a Karlovarsku. Podle krajského státního zastupitelství bylo cílem zvýhodnit konkrétní stavební společnosti. Zadavatelé proto měli vypisovat zakázky malého rozsahu, které nepřesahovaly třímilionovou hranici, a následně oslovovat uchazeče ve formě uzavřené výzvy. Vítěz výběrového řízení ale měl být předem dohodnutý a ostatní firmy měly úmyslně nabízet vyšší cenu a hrát roli takzvaného křoví.
Mercedes pro exprimátora
Údajní pachatelé vytvořili propracovaný korupční systém, ve kterém si výměnou za přidělování veřejných zakázek poskytovali majetkové a jiné výhody. Exprimátoru Hrabáčovi měli například spříznění podnikatelé údajně dopomoci k levnějšímu nákupu luxusního vozu Mercedes Benz GLS nebo výhodné stavbě rodinného domu.
Obvinění čelí trestnímu stíhání pro přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Ne všichni jsou obvinění ze všech trestných činů. Trestné činnosti se podle kriminalistů dopouštěli od roku 2022.
Chomutovská korupční kauza vypukla po zásahu policie v srpnu 2024. Policisté vedle Hrabáče obvinili také třeba exšéfa Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera, někdejšího ředitele městské chomutovské policie Tomáše Doudu nebo bývalého jednatele společnosti Rocknet Ladislava Šmucra.
Hrabáč byl v té době lídrem kandidátky ANO pro krajské podzimní volby, hnutí ho ale z kandidátky vyškrtlo a následně vyloučilo ze svých řad. V kauze čelí obvinění z úplatkářství, za které mu hrozí až dvanáct let vězení.
