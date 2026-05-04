Policie obvinila v kauze chomutovského exprimátora Hrabáče dalších šest lidí


Zdroj: ČT24

V kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče (dříve ANO) obvinili policisté dalších šest lidí a tři právnické osoby. V případu jde o údajné ovlivňování veřejných zakázek. České televizi to sdělila náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová. Trestnímu stíhání nyní čelí celkem dvacet lidí a osm právnických osob. Podle žalobce manipulovali prostřednictvím korupce zejména s přidělováním veřejných zakázek, které zadávala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Dva obvinění už podle Doušové přistoupili na dohodu o vině a trestu.

„Koncem dubna letošního roku došlo v této věci k zahájení trestního stíhání dalších šesti fyzických osob a třech právnických osob. Všichni obvinění jsou stíháni pro trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,“ uvedla Doušová.

Reportéři ČT: Podezřelých transakcí kolem obviněného Hrabáče může být více
Obviněný exprimátor Chomutova Marek Hrabáč

V případu jde o stavební zakázky různých veřejných zadavatelů na Ústecku a Karlovarsku. Podle krajského státního zastupitelství bylo cílem zvýhodnit konkrétní stavební společnosti. Zadavatelé proto měli vypisovat zakázky malého rozsahu, které nepřesahovaly třímilionovou hranici, a následně oslovovat uchazeče ve formě uzavřené výzvy. Vítěz výběrového řízení ale měl být předem dohodnutý a ostatní firmy měly úmyslně nabízet vyšší cenu a hrát roli takzvaného křoví.

Mercedes pro exprimátora

Údajní pachatelé vytvořili propracovaný korupční systém, ve kterém si výměnou za přidělování veřejných zakázek poskytovali majetkové a jiné výhody. Exprimátoru Hrabáčovi měli například spříznění podnikatelé údajně dopomoci k levnějšímu nákupu luxusního vozu Mercedes Benz GLS nebo výhodné stavbě rodinného domu.

Obvinění čelí trestnímu stíhání pro přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Ne všichni jsou obvinění ze všech trestných činů. Trestné činnosti se podle kriminalistů dopouštěli od roku 2022.

Novým chomutovským primátorem se stal Märc, dosud byl náměstkem
Nový chomutovský primátor Milan Märc (Nový Sever)

Chomutovská korupční kauza vypukla po zásahu policie v srpnu 2024. Policisté vedle Hrabáče obvinili také třeba exšéfa Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera, někdejšího ředitele městské chomutovské policie Tomáše Doudu nebo bývalého jednatele společnosti Rocknet Ladislava Šmucra.

Hrabáč byl v té době lídrem kandidátky ANO pro krajské podzimní volby, hnutí ho ale z kandidátky vyškrtlo a následně vyloučilo ze svých řad. V kauze čelí obvinění z úplatkářství, za které mu hrozí až dvanáct let vězení.

Aktuálně z rubriky Ústecký kraj

Hasiči nasadili v Českém Švýcarsku osm vrtulníků

Hasiči drží požár v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne, v hranicích do sta hektarů. Na letišti v Chřibské už jsou dva vrtulníky ze Slovenska, celkem tak bude ve vzduchu osm strojů nabírat vodu z místního koupaliště a čerpacího místa. Při zásahu se zatím jeden hasič přehřál. V terénu je kolem 400 hasičů. Situaci stále komplikuje vítr. Cílem je požár v pondělí lokalizovat. Česko v neděli večer v souvislosti s tímto požárem aktivovalo Mechanismus civilní ochrany EU.
06:27Aktualizovánopřed 5 mminutami

Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat, uvedl Vlček

Hasičům v národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost je odhadem lehce pod sto hektary, lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér, řekl České televizi v neděli večer generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. K požáru lesa vyjely jednotky také na pražskou Zbraslav a k Rusavě na Kroměřížsku.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Stavebních surovin ubývá. O rozšíření těžby usilují firmy napříč Českem

Těžaři chtějí rozšířit lom na štěrkopísek ve Vejprnicích u Plzně. Okolní obce jsou proti a obávají se zvýšené dopravy. Stavebního materiálu ale začíná být nedostatek. Štěrkopísek je jednou ze surovin, kvůli nimž loni v říjnu vznikl vládní seznam ložisek strategického významu. O otevření dalších lomů na suroviny pro stavby v těchto měsících usilují těžaři napříč Českem. Stěžují si ale na zdlouhavé povolovací procesy.
včera v 07:30

V Českém Švýcarsku hoří les, oheň zasáhl přibližně sto hektarů

Hasiči od sobotního odpoledne zasahují v Rynarticích v národním parku České Švýcarsko u požáru lesa. Podle podvečerních informací ČT hoří plocha odhadem o velikosti kilometru čtverečního, tedy sta hektarů, což následně na síti X a pro ČT24 potvrdili i hasiči. První odhady hovořily o deseti hektarech. Agentura ČTK odpoledne uváděla i 900 hektarů. Vyhlášen byl zvláštní stupeň poplachu, s hašením z výšky pomáhají i vrtulníky, informoval před 18. hodinou mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. V okolí požáru platí bezletová zóna. Lesní požár hasiče zaměstnal také u Šašovic blízko Želetavy na Třebíčsku nebo u Kryštofova údolí na Liberecku.
2. 5. 2026Aktualizovánovčera v 05:46

Ministryně Mrázová odmítla výzvy k rezignaci, předpisy prý neporušila

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) odmítla opoziční výzvy k rezignaci. Tvrdí, že nikdy nepřekročila zákonné hranice a nezneužila politickou funkci ve svůj vlastní prospěch. Informace serveru Seznam Zprávy o obecním bytě či stavbách na pozemku v rozporu s územním plánem města pokládá za „vytržené z kontextu“. Její rezignaci požadují opoziční Piráti, STAN a TOP 09. Vytýkají jí i manažerská pochybení u přípravy stavebního zákona.
30. 4. 2026Aktualizováno30. 4. 2026

Šluknov požádá o dotaci na odkup bytů na problémovém sídlišti

Šluknov na Děčínsku požádá o evropskou dotaci 200 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) na odkup bytových domů na problémovém sídlišti. Město je chce vykoupit, aby získalo nad lokalitou se sociálně vyloučenými obyvateli kontrolu. Odkup by mohl začít v září. Postup města při přeměně sídliště schválila už vláda Petra Fialy (ODS) s tím, že se stát bude na projektu podílet i finančně. Prostředky ve státním rozpočtu ale minulá vláda na projekt nevyčlenila.
28. 4. 2026Aktualizováno28. 4. 2026

V Ústí přibývá opuštěných psů, někteří majitelé obcházejí poplatek za útulek

V Ústí nad Labem přibývá případů nejen odchycených psů bez čipu, ale i nemocných zvířat. Strážníci se domnívají, že lidé tímto způsobem mimo jiné zneužívají městský útulek, když nemají peníze na veterinární péči. Po ošetření si pak psa vyzvednou sousedé nebo příbuzní, aby se majitel vyhnul placení za léčbu i pokutě.
23. 4. 2026
