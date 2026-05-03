Stavebních surovin ubývá. O rozšíření těžby usilují firmy napříč Českem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
Události: Spor o rozšíření lomu
Těžaři chtějí rozšířit lom na štěrkopísek ve Vejprnicích u Plzně. Okolní obce jsou proti a obávají se zvýšené dopravy. Stavebního materiálu ale začíná být nedostatek. Štěrkopísek je jednou ze surovin, kvůli nimž loni v říjnu vznikl vládní seznam ložisek strategického významu. O otevření dalších lomů na suroviny pro stavby v těchto měsících usilují těžaři napříč Českem. Stěžují si ale na zdlouhavé povolovací procesy.

Nedávno ve Vejprnicích skončila s rekultivací po těžbě štěrkopísku jedna firma, na ložisko teď chce navázat druhá. „Rozkládá se na ploše jedenácti hektarů, přičemž záměrem není vytěžit tuto plochu najednou, ale postupovat etapovitě po zhruba dvou hektarech,“ vysvětlil technik a geolog společnosti Plzeňské štěrkopísky Ondřej Kulakowski.

Nejblíže případnému hluku budou lidé z chatové osady. Obyvatelé Vejprnic budou od těžby vzdušnou čarou vzdáleni nejméně dvanáct set metrů. „Nám se to samozřejmě moc nelíbí, ale rozumíme tomu, že jde o výhradní ložisko nerostů státu a že se nějakým způsobem dotěží,“ řekl starosta Vejprnic Pavel Karpíšek (ODS). Podmínkou obce je, aby přepravní trasa nevedla přes Vejprnice, Líně ani Tlučnou.

K záměru se teď mohou vyjadřovat místní. Právě na jejich nesouhlas těžařské firmy často narážejí. Štěrkopísek je ale strategickou surovinou. „Bude to písek praný, kterého je tam asi pětašedesát procent, potom hrubší kamenivo,“ popsal Kulakowski. Primárně se toto kamenivo používá do betonu. Těžba štěrkopísku od roku 2023 podle něj spíše klesá, společnost proto eviduje vyšší zájem, který není schopna pokrýt.

Štěrku, písku a kameniva je málo. Stát chce nové lomy, ale naráží
Stavební kámen

V sedmdesáti procentech z celkových 160 aktuálně využívaných ložisek štěrkopísků a písků v Česku jsou zásoby maximálně na deset let. „Na minimálně dvaceti až třiceti procentech plánovaných strategických staveb by tak nebyly suroviny,“ uvedla mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.

Nedostatek stavebních surovin je podle předsedy představenstva Těžební unie Pavla Kotáska aktuálním tématem u vysokorychlostních tratí nebo dálnic. Ovlivňuje ale i energetické stavby a bytovou výstavbu.

Strategická ložiska mají urychlit výstavbu

Vláda loni v říjnu schválila nařízení, které stanovuje 47 ložisek stavebního kamene a štěrkopísku jako ložiska strategického významu. Má jít o zásadní opatření pro zajištění dostatku surovin pro výstavbu dopravní infrastruktury a významných energetických staveb v příštích letech. Stanovení má zjednodušit postupy při využívání zdrojů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ovšem zdůraznilo, že vymezení ložisek strategického významu nevylučuje účast veřejnosti ani samospráv. Automaticky to tedy neznamená, že by se v lokalitě mělo začít těžit. Těžba může být zahájena až po vydání rozhodnutí o povolení hornické činnosti Českým báňským úřadem. Záměry musí projít i procesem EIA.

Povolování brzdí administrativa

„Hlavním problémem je přebujelá administrativa, regulace v oblasti životního prostředí a prosazování veřejného zájmu při těžbě surovin,“ prohlásil Kotásek z Těžební unie na březnovém stavebním veletrhu v Brně. Při zohledňování veřejného zájmu je podle něj třeba brát v úvahu, že ložiska surovin nelze přesunout.

Těžební společnosti se podle Kotáska snaží postupovat udržitelně a snižovat například hluk nebo prašnost. „Důležitý je ale také vztah s veřejností, aby těžařské společnosti zvládly s lidmi komunikovat a vysvětlit jim svůj přínos,“ doplnil.

„Já jsem se s negativním závazným stanoviskem EIA k těžbě zatím nesetkal. U těžby bude vždy nějaká prašnost a hluk. Generuje to dopravu, ale dá se to nastavit tak, aby ty vlivy byly opravdu minimalizované,“ vysvětlil vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí úřadu Plzeňského kraje Jaroslav Nálevka.

O dopadu na životní prostředí v podobném případě aktuálně rozhoduje i ústecký krajský úřad. Písek by tam chtěla firma těžit poblíž Roudnice nad Labem.

V Česku dochází štěrk a písek, firmy pro ně jezdí stovky kilometrů
Kamenolom

Hasiči zabránili šíření požáru lesa v Českém Švýcarsku, pod kontrolou ho nemají

Hasičům se v noci podařilo zabránit šíření požáru v národním parku České Švýcarsko, pod kontrolou ho ale nemají. V neděli bude zasahovat na pět set mužů, sedm vrtulníků a další speciální technika. Od sobotního odpoledne hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. Podle mluvčího HZS Ústeckého kraje Tomáše Kalvody oheň zasáhl plochu o rozloze okolo jednoho kilometru čtverečního. Platí zvláštní stupeň poplachu, což znamená, že hasiči mohou povolat jednotky odkudkoli.
V Českém Švýcarsku hoří les, oheň zasáhl přibližně sto hektarů

Hasiči od sobotního odpoledne zasahují v Rynarticích v národním parku České Švýcarsko u požáru lesa. Podle podvečerních informací ČT hoří plocha odhadem o velikosti kilometru čtverečního, tedy sta hektarů, což následně na síti X a pro ČT24 potvrdili i hasiči. První odhady hovořily o deseti hektarech. Agentura ČTK odpoledne uváděla i 900 hektarů. Vyhlášen byl zvláštní stupeň poplachu, s hašením z výšky pomáhají i vrtulníky, informoval před 18. hodinou mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. V okolí požáru platí bezletová zóna. Lesní požár hasiče zaměstnal také u Šašovic blízko Želetavy na Třebíčsku nebo u Kryštofova údolí na Liberecku.
Vyšší americká cla na evropská auta by dopadla i na české dodavatele

Evropská komise připravuje odpověď na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, že příští týden zvýší cla na osobní a nákladní auta dovážená z Evropské unie na 25 procent. Přímý vývoz aut z Česka do Spojených států je sice nízký, tuzemských firem by se ale opatření mohlo dotknout nepřímo. Tuzemský autoprůmysl je totiž silně napojený na německé automobilky, kterým dodává součástky v řádech miliard korun.
VideoŠkolní jídelny nejspíš získají na zavedení zdravějších jídelníčků víc času

Ministerstvo školství uvažuje o odkladu plného zavedení nové stravovací vyhlášky o rok, tedy na září 2027. Stravovací provozy tak mají získat víc času na přípravu zdravějších jídelníčků, které mají omezit sůl, cukr nebo instantní směsi a naopak přidat více zeleniny, luštěnin či ryb. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zároveň nevyloučil, že se pravidla ještě upraví podle zkušeností z praxe.
VideoFirmy kvůli nedostatku lidí hledají „posily“ v zahraničí. I mezi Filipínci

Rozvoj tuzemských firem stále brzdí nedostatek pracovníků. Dělníky, řemeslníky a další kvalifikované lidi hledají proto podniky v zahraničí. Každý desátý obyvatel Česka už je cizinec. K nejrychleji rostoucím menšinám se řadí třeba Filipínci, kterých takto přijíždí do tuzemska stovky ročně.
Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení dětské výživy

Rakouská policie v sobotu dopoledne zadržela 39letého muže. Považuje jej za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informovala agentura APA s odvoláním na policii ve spolkové zemi Burgenland. Policie podrobnosti o zadržení muže či jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nesdělila, podle rakouských médií ale vychází z toho, že za případem stojí pouze jeden člověk.
Policisté nasadili první mobilní hlukoměr, odhaluje „řvoucí“ výfuky

Jako první v Česku využívají policisté z Olomouckého kraje mobilní hlukoměr. Ten jim bude sloužit pro kontrolu upravených výfuků motorek nebo aut. Na hluk – především v okolí Červenohorského sedla – si roky stěžují tamní obyvatelé i turisté.
