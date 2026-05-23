V Kalifornii hrozí výbuch nádrže s toxickou chemikálií


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, CNN, AP

Úřady v jižní Kalifornii se snaží zabránit výbuchu nádrže, ze které uniká nebezpečná chemikálie. Přibližně 40 tisíc lidí bylo evakuováno, napsala agentura AP. Drama se odehrává v závodě na výrobu plastů pro letecký průmysl ve městě Garden Grove.

Úřady se poslední dva dny snažily zabránit explozi nádrže plné methylmethakrylátu poté, co se začala přehřívat. Tato chemikálie, známá také jako MMA, se používá k výrobě plastů a podle Agentury pro ochranu životního prostředí může způsobit dýchací potíže, včetně „významného podráždění“ plic a nosních cest, stejně jako závratě a nevolnost, uvedla stanice CNN.

Podle úřadů mohou nastat dva scénáře: buď nádrž praskne a do okolního parkoviště unikne asi 26 500 litrů chemikálie, nebo dojde k explozi. „Ta věc selže a my nevíme kdy. Děláme, co můžeme, abychom zjistili, jak tomu můžeme zabránit,“ řekl podle AP Craig Covey, šéf hasičského sboru v okrese Orange County.

Ovocná vůně

MMA je vysoce těkavá, vysoce toxická a vysoce hořlavá látka. Podle expertů neexistuje mnoho zdokumentovaných případů, kdy lidé přišli s touto chemikálií, která může mít „ovocnou vůni“, do styku, takže není jasné, jaké dopady by případný výbuch nakonec mohl mít. Obyvatelé by se proto měli držet mimo evakuační zónu. Ta se rozkládá na území Garden Grove a pěti dalších měst.

V pátek ráno bylo v oblasti evakuováno třináct škol a dvě další zařízení. Podle CNN odmítlo opustit domovy asi šest tisíc lidí. Průmyslový areál, kde se nádrž nachází, je vzdálený asi osm kilometrů od Disneylandu a asi 6,4 kilometru od zábavního parku Knott's Berry.

Evakuovaní lidé v Kalifornii
Zdroj: Reuters/Ed Ou

Lidé si stěžují na vzniklé zmatky. „Spala jsem ve svém domě až do dnešního rána, kdy nám řekli, že musíme odejít,“ řekla v pátek obyvatelka zóny Diane Chavirová partnerské stanici CNN KCAL/KCBS.

„Je to chaos,“ sdělila televizi KCAL/KCBS Jacqueline Riegosová, která se evakuovala ze Stantonu. „Jen se tu všichni vypořádávají s tím, že všichni přicházejí a odcházejí a nikdo nic neví. Nikdo nám nedokáže sdělit žádné podrobnosti o tom, co se děje. … A nevíme, jak dlouho to bude trvat.“

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajina hlásí mrtvé, počet obětí roste i v okupovaném Starobilsku

Nejméně tři lidé zemřeli a pět utrpělo zranění při ruských útocích na Charkovskou oblast, sdělil náčelník správy tohoto regionu Oleh Syněhubov. V Chersonu ruské drony zabily dva lidi, uvedla agentura Interfax-Ukrajina. Jeden člověk zemřel u města Sumy po útoku na pohřební průvod, píše Ukrajinska pravda. Počet obětí pátečního útoku ve Starobilsku v okupované Luhanské oblasti stoupl na jedenáct a deset osob se pohřešuje, oznámily ruské úřady. Podobná tvrzení nelze ve válečných podmínkách nezávisle ověřit.
11:01Aktualizovánopřed 53 mminutami

NATO by mělo po ruských provokacích dle Pavla „vycenit zuby“

Severoatlantická aliance by měla tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle Aliance, uvedl podle britského listu The Guardian prezident Petr Pavel. Moskva je činí opakovaně, NATO by proto mělo „vycenit zuby“, cituje hlavu státu list. Drony se v tomto týdnu ve vzdušných prostorech pobaltských států objevily hned několikrát.
před 1 hhodinou

Stvořili jsme vlastní komunikační prostor, říká k triumfu Tiszy Orbánová

Vítězství maďarské opoziční strany Tisza v parlamentních volbách nebylo výsledkem jedné kampaně či sloganu, ale dlouhodobé systematické práce, budování důvěry a osobního kontaktu s voliči. Na posledním dni bezpečnostní konference Globsec Forum 2026 to řekla nová šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Podle ní kampaň ukázala, že politickou důvěru nelze nahradit pouze mediální silou.
před 2 hhodinami

Při explozi v čínském dole zemřelo devadesát lidí

Nejméně devadesát lidí přišlo o život při důlním neštěstí v Číně. Dalších sto osob skončilo v nemocnici, informoval server BBC News s odkazem na novou bilanci, kterou zveřejnila čínská státní média. Ta dříve sdělila, že v pátek došlo v uhelném dole na severovýchodě země k výbuchu plynu.
08:09Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Vojenská integrace Ruska s Běloruskem ohrožuje celou Evropu, říká Cichanouská

Hlubší vojenská integrace Ruska a Běloruska představuje bezpečnostní hrozbu pro celou Evropu, nikoliv jen pro země na východním křídle NATO. V rozhovoru s ČTK to uvedla vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Režim diktátora Alexandra Lukašenka podle ní slouží Moskvě jako nástroj zastrašování a nátlaku vůči evropským státům.
před 5 hhodinami

Při výbuších v New Yorku zemřel člověk, desítky lidí byly zraněny

Při pátečním požáru a dvou výbuších v loděnici na newyorském Staten Islandu zemřel jeden člověk. Dalších 36 lidí utrpělo zranění, většinou hasiči a záchranáři. Příčina incidentů se vyšetřuje, napsala agentura AP.
před 11 hhodinami

Izrael provedl několik úderů v Libanonu, píše AFP

Izrael v pátek večer provedl pět leteckých útoků ve východním Libanonu poblíž syrských hranic. Zasáhl také dvě budovy v okolí města Súr na jihozápadě země, napsala agentura AFP. Navzdory podepsanému příměří z poloviny dubna mezi sebou svádí boje izraelská armáda s libanonským teroristickým hnutím Hizballáh.
před 11 hhodinami
