V Kalifornii hrozí výbuch nádrže s toxickou chemikálií

Úřady v jižní Kalifornii se snaží zabránit výbuchu nádrže, ze které uniká nebezpečná chemikálie. Přibližně 40 tisíc lidí bylo evakuováno, napsala agentura AP. Drama se odehrává v závodě na výrobu plastů pro letecký průmysl ve městě Garden Grove.
Úřady se poslední dva dny snažily zabránit explozi nádrže plné methylmethakrylátu poté, co se začala přehřívat. Tato chemikálie, známá také jako MMA, se používá k výrobě plastů a podle Agentury pro ochranu životního prostředí může způsobit dýchací potíže, včetně „významného podráždění“ plic a nosních cest, stejně jako závratě a nevolnost, uvedla stanice CNN.
Podle úřadů mohou nastat dva scénáře: buď nádrž praskne a do okolního parkoviště unikne asi 26 500 litrů chemikálie, nebo dojde k explozi. „Ta věc selže a my nevíme kdy. Děláme, co můžeme, abychom zjistili, jak tomu můžeme zabránit,“ řekl podle AP Craig Covey, šéf hasičského sboru v okrese Orange County.
Ovocná vůně
MMA je vysoce těkavá, vysoce toxická a vysoce hořlavá látka. Podle expertů neexistuje mnoho zdokumentovaných případů, kdy lidé přišli s touto chemikálií, která může mít „ovocnou vůni“, do styku, takže není jasné, jaké dopady by případný výbuch nakonec mohl mít. Obyvatelé by se proto měli držet mimo evakuační zónu. Ta se rozkládá na území Garden Grove a pěti dalších měst.
V pátek ráno bylo v oblasti evakuováno třináct škol a dvě další zařízení. Podle CNN odmítlo opustit domovy asi šest tisíc lidí. Průmyslový areál, kde se nádrž nachází, je vzdálený asi osm kilometrů od Disneylandu a asi 6,4 kilometru od zábavního parku Knott's Berry.
Lidé si stěžují na vzniklé zmatky. „Spala jsem ve svém domě až do dnešního rána, kdy nám řekli, že musíme odejít,“ řekla v pátek obyvatelka zóny Diane Chavirová partnerské stanici CNN KCAL/KCBS.
„Je to chaos,“ sdělila televizi KCAL/KCBS Jacqueline Riegosová, která se evakuovala ze Stantonu. „Jen se tu všichni vypořádávají s tím, že všichni přicházejí a odcházejí a nikdo nic neví. Nikdo nám nedokáže sdělit žádné podrobnosti o tom, co se děje. … A nevíme, jak dlouho to bude trvat.“