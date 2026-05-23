Při explozi v čínském dole zemřelo devadesát lidí

Nejméně devadesát lidí přišlo o život při důlním neštěstí v Číně. Dalších sto osob skončilo v nemocnici, informoval server BBC News s odkazem na novou bilanci, kterou zveřejnila čínská státní média. Ta dříve sdělila, že v pátek došlo v uhelném dole na severovýchodě země k výbuchu plynu.
Neštěstí se stalo v pátek pozdě večer v dole Liou-šen-jü ve městě Čchang-č' v provincii Šan-si. V podzemí pracovalo 247 dělníků, napsala dříve státní tisková agentura Nová Čína. Uhelný důl Liou-šen-jü se nachází asi pět set kilometrů jihozápadně od Pekingu. Na místo zamířily stovky záchranářů. Záběry ze státních médií ukazují řadu sanitek.
Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval k nasazení všech sil na záchranu pohřešovaných a k vyšetření příčiny nehody. Ti, kdo za nehodu mohou, budou voláni k zodpovědnosti, uvedla čínská agentura. Si podle ní zdůraznil, že všechny regiony se musí z této nehody poučit, zůstat neustále bdělé ohledně bezpečnosti práce a rozhodně předcházet výskytu závažných nehod a katastrof.
Provincie Šan-si s rozlohou větší než Řecko a přibližně 34 miliony obyvateli je známá jako hlavní uhelná provincie Číny. Stovky tisíc horníků tam loni vytěžily 1,3 miliardy tun uhlí, což představuje téměř třetinu celkové produkce Číny.
Asijská velmoc je největším světovým producentem emisí CO₂ a největším spotřebitelem uhlí, což je zdroj, který považuje za spolehlivé řešení oproti přerušovaným dodávkám energie z obnovitelných zdrojů.
Bezpečnost v čínských dolech se v průběhu let zlepšila, stejně jako zpravodajství médií o závažných neštěstích, z nichž mnohé byly dříve zameteny pod koberec. Nehody však v odvětví, kde se bezpečnostní pravidla často plní jen laxně, zůstávají časté. Uhelné doly zaměstnávají v zemi více než 1,5 milionu lidí, dodala AFP.