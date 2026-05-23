Izrael provedl několik úderů v Libanonu, píše AFP

Izrael v pátek večer provedl pět leteckých útoků ve východním Libanonu poblíž syrských hranic. Zasáhl také dvě budovy v okolí města Súr na jihozápadě země, napsala agentura AFP. Navzdory podepsanému příměří z poloviny dubna mezi sebou svádí boje izraelská armáda s libanonským teroristickým hnutím Hizballáh.
Pět útoků směřovalo krátce před půlnocí místního času (v pátek 23:00 SELČ) na oblast nedaleko města Brítál, uvedla libanonská agentura NNA. To se nachází zhruba 56 kilometrů východně od metropole Bejrútu. Oblast byla ušetřena izraelských útoků, které pokračují v různých částech Libanonu, od 17. dubna, kdy začalo platit příměří mezi Izraelem a Hizballáhem.
Zasaženy byly i dvě budovy v pobřežním městě Súr a jeho okolí na jihozápadě krátce poté, co izraelská armáda vydala výzvu k evakuaci těchto oblastí. Podle novináře AFP se po prvním výbuchu valily z jednoho domu na okraji města plameny a kouř a poté byla slyšet druhá exploze ve městě, po níž viděl stoupat kouř.
Proíránské hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do regionální války, kterou 28. února rozpoutaly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu, kde vytváří takzvanou nárazníkovou zónu, což zahrnuje systematické a cílené ničení některých vesnic.
Zástupci Izraele a Libanonu se minulý týden ve Washingtonu dohodli na prodloužení příměří. Hizballáh se jednání neúčastnil a k příměří se oficiálně nikdy nepřihlásil. Teroristické hnutí podle Izraele porušuje příměří. Porušováním klidu zbraní jsou naopak podle Hizballáhu i libanonské vlády každodenní izraelské útoky v různých částech Libanonu.
Izraelské útoky si od 2. března podle libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly nejméně 3111 mrtvých a 9432 zraněných. Údaje nelze bezprostředně nezávisle ověřit.