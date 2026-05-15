USA oznámily prodloužení příměří mezi Libanonem a Izraelem o 45 dní

Izrael a Libanon se dohodly na prodloužení příměří o 45 dní, oznámil v pátek po jednáních ve Washingtonu mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tommy Pigott. Jde o příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil 16. dubna, informovala agentura Reuters.
Prodloužení příměří podle Pigotta předcházely produktivní dvoudenní rozhovory, které budou pokračovat 2. a 3. června. Křehké příměří mělo vypršet v neděli.
„Doufáme, že tyto rozhovory povedou k trvalému míru mezi oběma zeměmi, plnému vzájemnému uznání suverenity a teritoriální integrity a dosažení skutečné bezpečnosti podél jejich společné hranice,“ uvedl Pigott na sociálních sítích.
Nynější jednání byla třetím kolem rozhovorů od chvíle, co Izrael zintenzivnil vzdušné údery v Libanonu, když Íránem podporované vlivné militantní hnutí Hizballáh 2. března odpálilo rakety na Izrael. Hizballáh zaútočil tři dny poté, co Spojené státy a Izrael zahájily údery na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila.
V dubnu Izrael rozšířil svou pozemní invazi do jižního Libanonu. Od oznámení příměří 16. dubna boje pokračovaly v nižší intenzitě, ale povětšinou se soustředí na jihu Libanonu.
