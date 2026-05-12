Izraelské útoky od začátku příměří zabily v Libanonu 380 lidí, tvrdí tamní úřady


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelské útoky zabily v Libanonu od počátku příměří v polovině dubna 380 lidí, včetně 22 dětí a 39 žen. V úterý to podle agentury AFP uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Navzdory příměří, které 16. dubna oznámil americký prezident Donald Trump, provádí izraelská armáda vzdušné údery v Libanonu a teroristické hnutí Hizballáh útočí na izraelské vojáky v jižním Libanonu, kde Izrael okupuje část území.

Šéf Hizballáhu Naím Kásim v úterý odmítl požadavky na odzbrojení hnutí a dodal, že Hizballáh bude nadále bránit Libanon a jeho obyvatele, a to tak dlouho, jak to bude nutné, a za cenu jakýchkoliv obětí. „Bojiště proměníme pro Izrael v peklo,“ uvedl podle AFP. Odzbrojení hnutí žádají nejen Spojené státy a Izrael, ale i libanonská vláda.

Íránem podporované hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do regionální války, kterou 28. února zažehly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu. Izraelská armáda na okupovaném území vytvořila nárazníkovou zónu, která zasahuje do mnoha libanonských vesnic, jejichž obyvatelé byli nuceně vysídleni.

Šéf Hizballáhu Naím Kásim
Zdroj: Al Manar TV/Reuters

Podle pondělních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 2869 lidí a dalších 8730 bylo zraněno. Více než 1,2 milionu obyvatel Libanonu muselo v důsledku konfliktu opustit své domovy.

Na jihu Libanonu zahynulo podle agentury AFP osmnáct izraelských vojáků a jeden izraelský civilista, který pro armádu pracoval.

Štáb ČT natáčel v klíčové baště Hizballáhu
Vjezd do Týru

Velký vydavatel vědeckých časopisů žaluje Metu kvůli zneužití obsahu

Není žádným tajemstvím, že celá řada umělých inteligencí (AI) vznikla díky nelegálnímu kopírování obsahu, který je chráněný autorskými právy. K desítkám firem i jednotlivců, jež žalují společnosti zabývající se AI kvůli zneužití autorsky chráněných děl, se teď připojilo i jedno z největších vědeckých nakladatelství.
Násilí gangů na Haiti ohrožuje miliony lidí, rozšířilo se i na venkov

Haiti čelí stále většímu násilí i vážné humanitární krizi. Ozbrojené gangy ovládají většinu hlavního města i země a lidé, kteří byli kvůli ohrožení života a zapalování domů nuceni opustit své domovy, se nyní potýkají i s hladem a následky vysídlení. Humanitární pomoc je však nedostatečná. V ohrožení jsou miliony Haiťanů.
Rusko a Ukrajina po příměří informovaly o obnovení dronových útoků

Rusko se rozhodlo ukončit částečný klid zbraní, který trval několik dní, prohlásil v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něj v noci zaútočila na Ukrajinu více než dvěma sty bezpilotními letouny a na frontě shodila přes osmdesát leteckých bomb. Ukrajinské úřady informují nejméně o čtyřech zabitých. Moskva naopak podle státní agentury TASS tvrdí, že za poslední den bylo zničeno přes sto ukrajinských dronů.
Rok 2026 je už nyní klimaticky mimořádný, upozorňuje nová zpráva

Během prvních měsíců roku 2026 shořelo po celém světě více než 150 milionů hektarů rostlin. Je to zhruba dvojnásobek nedávného průměru pro toto období. Tento nárůst je součástí širšího trendu oteplování Země, v jehož rámci teploty mořské hladiny dosahují téměř rekordních maxim, arktický mořský led se nachází na historických minimech a dochází k rekordním vlnám veder a suchům. „Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti vzniku jevu El Niño by druhá polovina roku mohla být ještě horší,“ uvedli zástupci vědecké organizace World Weather Attribution (WWA) v nové zprávě.
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

V karanténě skončilo dvanáct zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi MV Hondius. V noci na úterý o tom informovala agentura AFP s tím, že nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a při likvidaci moči. Loď, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovaly, nyní míří do nizozemského Rotterdamu.
Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

Italský úřad pro dohled nad komunikacemi (AGCOM) měl právo nařídit americké technologické společnosti Meta Platforms, aby odškodnila vydavatele za používání úryvků jejich článků, rozhodl Soudní dvůr EU. Meta provozuje mimo jiné platformy Facebook a Instagram. Rozhodnutí je precedentem, na jehož základě by mohly podobné poplatky platformám stanovit i orgány v dalších zemích.
V Keni navrací do místních lesů vzácný druh antilopy, zásadně přispělo Česko

Bongo horský se stal duchem lesa. Toto kriticky ohrožené zvíře ochránci přírody v Keni pomalu navracejí zpět do volné přírody ve snaze zvýšit počty této vzácné antilopy, která je původním druhem místních lesů, informuje agentura AP.
