Izraelské útoky od začátku příměří zabily v Libanonu 380 lidí, tvrdí tamní úřady

Izraelské útoky zabily v Libanonu od počátku příměří v polovině dubna 380 lidí, včetně 22 dětí a 39 žen. V úterý to podle agentury AFP uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Navzdory příměří, které 16. dubna oznámil americký prezident Donald Trump, provádí izraelská armáda vzdušné údery v Libanonu a teroristické hnutí Hizballáh útočí na izraelské vojáky v jižním Libanonu, kde Izrael okupuje část území.
Šéf Hizballáhu Naím Kásim v úterý odmítl požadavky na odzbrojení hnutí a dodal, že Hizballáh bude nadále bránit Libanon a jeho obyvatele, a to tak dlouho, jak to bude nutné, a za cenu jakýchkoliv obětí. „Bojiště proměníme pro Izrael v peklo,“ uvedl podle AFP. Odzbrojení hnutí žádají nejen Spojené státy a Izrael, ale i libanonská vláda.
Íránem podporované hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do regionální války, kterou 28. února zažehly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu. Izraelská armáda na okupovaném území vytvořila nárazníkovou zónu, která zasahuje do mnoha libanonských vesnic, jejichž obyvatelé byli nuceně vysídleni.
Podle pondělních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 2869 lidí a dalších 8730 bylo zraněno. Více než 1,2 milionu obyvatel Libanonu muselo v důsledku konfliktu opustit své domovy.
Na jihu Libanonu zahynulo podle agentury AFP osmnáct izraelských vojáků a jeden izraelský civilista, který pro armádu pracoval.