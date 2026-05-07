Štáb ČT natáčel v klíčové baště Hizballáhu


před 11 mminutami
Události: Štáb ČT ve městě Týros – klíčové baště Hizballáhu
Izrael ve středu při prvním úderu na Bejrút od uzavření příměří s Libanonem minulý měsíc zabil velitele elitních jednotek Radván, které patří k Hizballáhu. Rozhovory o ukončení konfliktu probíhají na nižší úrovni a další kolo jednání vládních představitelů Izraele a Libanonu se zatím neplánuje. Šíitské militantní hnutí Hizballáh podporované Íránem jakoukoli dohodu se židovským státem odmítá. Ve městě Týros – jedné z klíčových bašt Hizballáhu na jihu Libanonu – natáčel zpravodaj ČT v Libanonu Andreas Papadopulos s týmem.

Vjezd do Týru lemují portréty íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího, které připomínají spojení šíitského hnutí s íránským režimem – právě v jeho zájmu Hizballáh 2. března už podruhé za tři roky rozdmýchal válku s Izraelem. A to navzdory varováním vlád v Jeruzalémě i Bejrútu. Odveta přivedla Týros na pokraj kolapsu. Většina místních se stále nevrátila.

Papadopulos se vydal i na jedno z míst, jež izraelská armáda zasáhla desítky minut předtím, než v noci na 17. dubna začalo platit příměří. Podle místní obyvatelky trvalo šest dní, než záchranáři vytáhli ze sutin ostatky třinácti obětí. „Vytáhli odtud tolik ostatků, tolik částí těl. Sousedova syna našli až úplně nakonec, byly z něj jen kusy masa,“ řekla žena.

„Izraelcům nevěříme.“ Štáb ČT natáčel s vysídlenými Libanonci
Muž stojí ve škole v Bejrútu, která slouží jako dočasné útočiště pro vysídlené osoby

Úřady přeměnily dříve nevyužitou plochu na dočasný hřbitov pro padlé bojovníky Hizballáhu. Jejich rodiny doufají, že těla časem pohřbí ve vesnicích, které právě okupuje izraelská armáda. Její jednotky jsou na dohled z místního pobřeží. Zvířený prach ukazuje, kde se pohybuje obrněná technika. Jak dlouho zůstane, určí izraelsko-libanonská jednání. A především ochota vlády v Bejrútu naplnit svůj slib odzbrojit Hizballáh.

Část Libanonců volá po odzbrojení Hizballáhu. Pro jiné je to jediný ochránce
Bejrút v Libanonu po izraelském útoku, 17. března 2026

Islamistické hnutí je přes těžké ztráty nejspíš nadále silnější než libanonská armáda. Také proto ignoruje vládní zákaz vojenských aktivit a odmítá mírová jednání. Podle obyvatele Týru a sympatizanta Hizballáhu Hasana Chamsedína obětovala každá zdejší rodina „pro naši věc“ v určitém okamžiku dva až tři mučedníky. „Je to zakořeněné, zabudované v našem systému. Myšlenku nemůžete zabít,“ dodal.

Hizballáh se připravuje na boj proti izraelské okupaci nárazníkového pásma tak jako mezi lety 1982 až 2000. Také tehdy mírová mise UNIFIL kvůli omezenému mandátu jen přihlížela sérii střetů a destrukce.

Výběr redakce

Hantavirus není počátkem další pandemie, ujišťuje WHO

Novináři nahlédli do zákulisí výuky ruských agentů a hackerů

Mrázová cítí Babišovu podporu. Opozice dále žádá rezignaci

Arménie se přiblížila vstupu do Evropské unie jen „mentálně“

Rusko tvrdí, že sestřelilo téměř 350 ukrajinských dronů. Údery hlásí i Kyjev

Evropská unie zakáže svlékací aplikace

Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

Aktuálně z rubriky Svět

Izrael ve středu při prvním úderu na Bejrút od uzavření příměří s Libanonem minulý měsíc zabil velitele elitních jednotek Radván, které patří k Hizballáhu. Rozhovory o ukončení konfliktu probíhají na nižší úrovni a další kolo jednání vládních představitelů Izraele a Libanonu se zatím neplánuje. Šíitské militantní hnutí Hizballáh podporované Íránem jakoukoli dohodu se židovským státem odmítá. Ve městě Týros – jedné z klíčových bašt Hizballáhu na jihu Libanonu – natáčel zpravodaj ČT v Libanonu Andreas Papadopulos s týmem.
Hantavirus není počátkem další pandemie, ujišťuje WHO

Bezmála dva týdny po smrti prvního z celkem tří dosud zemřelých cestujících, kteří se nakazili hantavirem, opustily výletní loď během plavby v jižním Atlantiku tři desítky lidí nejméně 12 národností. Úřady po celém světě se je snaží najít. Píší to tiskové agentury s odvoláním na nizozemské úřady a provozovatele lodi MV Hondius. V Amsterdamu byla nově hospitalizována žena s příznaky hantaviru. Světová zdravotnická organizace (WHO) ubezpečuje, že šíření viru nepředstavuje počátek nové pandemie.
Novináři nahlédli do zákulisí výuky ruských agentů a hackerů

Dokumenty z Oddělení 4 Vojenského výcvikového centra při Baumanově moskevské státní technické univerzitě popisují, jak ruská tajná služba GRU školí studenty v provádění hackerských útoků a dezinformačních taktik. Získal je server The Insider a jeho partneři. Někteří z absolventů slouží například v jednotce 74455, která je zodpovědná za útoky na civilní infrastrukturu na Ukrajině a v Gruzii, což představuje válečné zločiny.
Arménie se přiblížila vstupu do Evropské unie jen „mentálně“

Na začátku týdne se konal summit Evropského politického společenství (EPC) poprvé na Kavkaze – konkrétně v Arménii. Ta se s Evropskou unií v deklaraci zavázala mimo jiné k evropské orientaci. Podle experta Vincence Kopečka se však nyní přijetí této země do EU neočekává, jde spíše o mentální přiblížení. Tato kavkazská země je navíc energeticky závislá na Rusku, jehož vojáci mají na území Arménie stále dvě vojenské základny.
V místních volbách v Británii se očekává oslabení labouristů i premiéra Starmera

Velká část Británie včetně Londýna si ve čtvrtek vybírá nové zástupce do místních samospráv. Hlasuje se také o složení velšského a skotského parlamentu. Podle agentury AP průzkumy hovoří o velkých ztrátách vládnoucích labouristů, které mohou uspíšit odchod premiéra Keira Starmera. Média předpovídají také další roztříštění britské politické scény, na níž se u moci v posledních dekádách střídali labouristé a konzervativci.
Rusko tvrdí, že sestřelilo téměř 350 ukrajinských dronů. Údery hlásí i Kyjev

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho síly od středečního večera sestřelily nad ruským územím 347 ukrajinských dronů. Podle agentury AFP jde o obzvlášť vysoký počet. Údery hlásí i Ukrajina. Čtyři raněné si v noci podle úřadů vyžádaly ruské útoky na Dněpropetrovskou oblast na jihovýchodě Ukrajiny, dalších devět raněných ve čtvrtek oznámily úřady z Charkova. Válčící strany přitom tento týden vyhlásily jednostranná příměří s odlišnými daty.
Saúdi zařízli Trumpovi operaci v Hormuzu, píše NBC

Saúdská Arábie a Kuvajt zablokovaly přístup Spojeným státům do vzdušného prostoru a k základnám a vynutily si tak pozastavení operace Projektu Svoboda v Hormuzském průlivu. Informují o tom servery NBC News a Drop Site. Státy Perského zálivu byly plánem prezidenta USA Donalda Trumpa doprovázet lodě v průlivu blokovaném do značné míry Íránem zaskočeny a obávaly se obnovení konfliktu.
V Jižní Koreji se robot stal buddhistickým mnichem

V Jižní Koreji se robotický mnich Gabi zúčastnil modlitby věnované Buddhovým narozeninám. Podle chrámu šlo o první krok k soužití lidí a strojů. Informovala o tom agentura Jonhap.
