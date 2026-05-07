Štáb ČT natáčel v klíčové baště Hizballáhu

Izrael ve středu při prvním úderu na Bejrút od uzavření příměří s Libanonem minulý měsíc zabil velitele elitních jednotek Radván, které patří k Hizballáhu. Rozhovory o ukončení konfliktu probíhají na nižší úrovni a další kolo jednání vládních představitelů Izraele a Libanonu se zatím neplánuje. Šíitské militantní hnutí Hizballáh podporované Íránem jakoukoli dohodu se židovským státem odmítá. Ve městě Týros – jedné z klíčových bašt Hizballáhu na jihu Libanonu – natáčel zpravodaj ČT v Libanonu Andreas Papadopulos s týmem.
Vjezd do Týru lemují portréty íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího, které připomínají spojení šíitského hnutí s íránským režimem – právě v jeho zájmu Hizballáh 2. března už podruhé za tři roky rozdmýchal válku s Izraelem. A to navzdory varováním vlád v Jeruzalémě i Bejrútu. Odveta přivedla Týros na pokraj kolapsu. Většina místních se stále nevrátila.
Papadopulos se vydal i na jedno z míst, jež izraelská armáda zasáhla desítky minut předtím, než v noci na 17. dubna začalo platit příměří. Podle místní obyvatelky trvalo šest dní, než záchranáři vytáhli ze sutin ostatky třinácti obětí. „Vytáhli odtud tolik ostatků, tolik částí těl. Sousedova syna našli až úplně nakonec, byly z něj jen kusy masa,“ řekla žena.
Úřady přeměnily dříve nevyužitou plochu na dočasný hřbitov pro padlé bojovníky Hizballáhu. Jejich rodiny doufají, že těla časem pohřbí ve vesnicích, které právě okupuje izraelská armáda. Její jednotky jsou na dohled z místního pobřeží. Zvířený prach ukazuje, kde se pohybuje obrněná technika. Jak dlouho zůstane, určí izraelsko-libanonská jednání. A především ochota vlády v Bejrútu naplnit svůj slib odzbrojit Hizballáh.
Islamistické hnutí je přes těžké ztráty nejspíš nadále silnější než libanonská armáda. Také proto ignoruje vládní zákaz vojenských aktivit a odmítá mírová jednání. Podle obyvatele Týru a sympatizanta Hizballáhu Hasana Chamsedína obětovala každá zdejší rodina „pro naši věc“ v určitém okamžiku dva až tři mučedníky. „Je to zakořeněné, zabudované v našem systému. Myšlenku nemůžete zabít,“ dodal.
Hizballáh se připravuje na boj proti izraelské okupaci nárazníkového pásma tak jako mezi lety 1982 až 2000. Také tehdy mírová mise UNIFIL kvůli omezenému mandátu jen přihlížela sérii střetů a destrukce.