„Izraelcům nevěříme.“ Štáb ČT natáčel s vysídlenými Libanonci


před 17 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Příběhy vysídlených Libanonců
Prodlouženým příměřím na izraelsko-libanonském pomezí otřáslo další narušení klidu zbraní. Proíránský teroristický Hizballáh při dvou raketových útocích zabil jednoho vojáka a další dvě desítky zranil. Izraelské nálety zabily podle dostupných informací nejméně třináct lidí. Vláda v Bejrútu žádá svět o pomoc milionu uprchlíků. O životě libanonských vysídlenců natáčel zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.

Ještě v únoru vedli spokojený život. Pak se ale Hizballáh rozhodl připojit do války s Izraelem na straně Íránu. A na ně zase po roce a půl začaly v jižní šíitské části Bejrútu padat izraelské pumy. Už druhý měsíc bydlí v někdejším kabinetu školy narychlo přeměněné na uprchlické centrum.

„Co se týče toho příměří, nevěříme jim. Izraelcům nevěříme. Pořád říkám, že pokud se vrátíme zpět, najednou může jejich letectvo zaútočit,“ obává se jeden z vysídlených obyvatel Dahíje Mahmúd Husajn Hamíja.

Na 110 tisíc uprchlíků žije v improvizovaných prostorách. Tisíce nejchudších přespávají v parcích a na ulici. Často jim dochází jídlo, hygienické potřeby, peníze. To vše v zemi neustále se potácející na hraně bankrotu. Chybějící pomoc úřadů suplují humanitární organizace. Třeba ADRA – i z peněz českých dárců – rozdává potravinové karty.

„Máme kartu pro každou rodinu, podle počtu členů. Můžeme s nimi nakupovat v místním obchodě,“ popsal uprchlík z libanonského jihu Mohammed Tlais. Podle krizového koordinátora organizace ADRA Allana Zamera mohou jít lidé s potravinovou kartou do blízkého uprchlického tábora a nakoupit si základní potraviny a hygienické potřeby. „Pomohli jsme takto asi čtyřiceti rodinám, které zůstávají v místním útočišti,“ shrnul Zamer.

Šíitští uprchlíci zvyšují náboženské napětí

Aktuálně roste obava, že se provizorium může protáhnout na měsíce nebo roky. Izrael dál systematicky bourá domy v okupovaném libanonském příhraničí. A podle některých plánů chce v nárazníkové zóně zůstat. Naposledy ji držel 18 let. Lidé jako Mahmúd se tak nemají kam vrátit.

Válka vyhnala z domovů přes milion lidí, hlavně šíitů z jihu a jižních předměstí Bejrútu. Jejich přítomnost jinde v metropoli zvýšila náboženské napětí. Ve čtvrti Karantína u bejrútského přístavu například musely úřady po odporu místních zrušit plánované centrum pro vysídlené – proti se postavili i křesťanští politici s odkazem na bezpečnostní a sektářské obavy.

Křesťanští maronité a většina sunnitských muslimů vyčítá šíitským přívržencům Hizballáhu, že zemi znovu zavlekli do války. Tak jako mezi lety 2023 a 2024. Náboženské rozdělení šestimilionové země opět ještě víc zhoršuje neukončený ozbrojený konflikt.

Oběti po ruských útocích hlásí Oděsa či Cherson

Dva lidé zemřeli v noci na neděli při ruském útoku na civilní a přístavní infrastrukturu v ukrajinské Oděské oblasti, oznámil v neděli ráno velitel regionální vojenské správy Oleh Kiper. V Chersonu ruský dron zasáhl auto, jehož řidič zemřel.
před 31 mminutami

Izrael vyzval obce na jihu Libanonu k evakuaci

Izraelská armáda vyzvala obyvatele jedenácti měst a vesnic na jihu Libanonu k evakuaci z domovů. Vzkázala jim, aby odešli na otevřená prostranství nejméně jeden kilometr od zástavby. Oznámila, že v oblasti podniká operace proti Hizballáhu v reakci na to, co je podle Izraele porušením příměří ze strany tohoto šíitského militantního hnutí.
před 56 mminutami

Evropa se příliš spoléhá na čínské zelené technologie, varují experti

Nadměrná závislost Evropy na dovozu čínských zelených technologií může podle odborníků představovat vážné ekonomické a bezpečnostní riziko. Podle zprávy, o které informoval deník The Guardian, směřuje kvůli tomu evropský kontinent pomalu k řadě geopolitických problémů.
před 1 hhodinou

Trump je připraven ještě více snížit počet amerických vojáků v Německu

Americký prezident Donald Trump varoval, že je připraven snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem více, než o pět tisíc ohlášených Pentagonem v pátek. Agentura AP označila Trumpovy výroky za eskalaci jeho sporu s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Ve spojenecké zemi NATO nyní slouží kolem 36 tisíc amerických vojáků.
před 6 hhodinami

Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc

USA sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc během příštích šesti až dvanácti měsíců, píše agentura Reuters, podle níž to nařídil americký ministr obrany Pete Hegseth. Ve spojenecké zemi NATO nyní slouží kolem 35 tisíc amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu už v týdnu veřejně mluvil americký prezident Donald Trump, který kvůli postoji k válce v Íránu zároveň kritizoval německého kancléře Friedricha Merze. Dva vlivní republikánští zákonodárci Roger Wicker a Mike Rogers rozhodnutí kritizovali s tím, že podkopává hrozbu odstrašení a nahrává ruskému vládci Vladimiru Putinovi.
1. 5. 2026Aktualizovánopřed 11 hhodinami

Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení dětské výživy

Rakouská policie v sobotu dopoledne zadržela 39letého muže. Považuje jej za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informovala agentura APA s odvoláním na policii ve spolkové zemi Burgenland. Policie podrobnosti o zadržení muže či jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nesdělila, podle rakouských médií ale vychází z toho, že za případem stojí pouze jeden člověk.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Zelenskyj pozval Fica do Kyjeva, ten slíbil podporu ukrajinské cestě do EU

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu telefonicky pozval slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) do Kyjeva, Fico zase Zelenského do Bratislavy. Zelenskyj o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie s tím, že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti.
před 18 hhodinami
