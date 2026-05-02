Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a zraněné


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Ukrinform

Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a sedm zraněných, píše Ukrinform. Zraněné a materiální škody hlásí i další části Ukrajiny. Ruské drony v noci na sobotu a ráno udeřily v Charkově či Oděské oblasti, uvádí média.

Ruský bezpilotní letoun ráno zaútočil na minibus v jihoukrajinském Chersonu, který od ruských pozic dělí jen řeka Dněpr. Na místě zemřeli dva lidé, informoval na telegramu šéf vojenské správy Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin. Sedm dalších lidí je zraněných, záchranáři všechny dovezli do nemocnice. Mezi zraněnými jsou zaměstnanci komunálních služeb.

V Charkově trosky ruského útočného dronu vletěly přímo do jednoho z bytů ve výškovém obytném domě, informoval starosta druhého největšího města na Ukrajině Ihor Terechov. Zranění utrpěl jeden člověk. Bezpilotní letoun typu Šáhed v bytě neexplodoval, v opačném případě by byly následky útoku mnohem horší, podotkl Terechov. Záchranáři později informovali o tom, že zranění utrpěla ještě další osoba.

Jinde v Charkově dron zasáhl automobily a na místě vznikl požár. V městečku Vasyščeve jižně od Charkova ruské drony podle záchranářů v noci zaútočily na obytnou čtvrť a způsobily požár dvou rodinných domků a garáže. Výbuchy poničily také domky v sousedství. Šest lidí, včetně jednoho dítěte, utrpělo zranění.

Útoky na Oděskou a Dněpropetrovskou oblast

Šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper ráno ohlásil, že Rusko znovu zaútočilo na přístavní infrastrukturu v tomto regionu na březích Dunaje a Černého moře. Kde přesně se to stalo, neuvedl. Hořel sklad a menší stavby, nikomu se nic nestalo. V noci na pátek se cílem ruského útoku stal Izmajil, ve kterém je říční přístav na Dunaji.

Cílem dronových a dělostřeleckých útoků byla v noci také Dněpropetrovská oblast, odkud úřady hlásí tři zraněné a materiální škody na několika místech.

Rusko vyslalo v dubnu proti Ukrajině rekordní počet dronů, údery pokračují
Následky ruského útoku na jihoukrajinskou Oděsu (1. května 2026)

Drony se staly nedílnou součástí plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, která pokračuje pátým rokem. Moskva proti napadené zemi každý den vysílá stovky bezpilotních letounů dalekého dosahu. Dříve své útoky soustředila na noční hodiny, v posledních týdnech je ale podniká i za dne, čímž se podle Kyjeva snaží zvýšit ztráty v řadách civilistů.

V noci na sobotu nad Ukrajinu přiletělo 163 ruských dronů různých typů, z nichž 142 protivzdušná obrana zneškodnila, vyplývá z pravidelného hlášení ukrajinských vzdušných sil. Armáda eviduje zásahy sedmnácti bezpilotních letounů na dvanácti místech, na dalších dvou se zřítily trosky sestřelených strojů.

Ukrajina se ruské agresi brání se západní pomocí a také podniká dronové útoky na ruském území. Uvádí, že je směřuje na vojenskou nebo ropnou infrastrukturu s cílem snížit bojeschopnost nepřítele. Podle ministerstva obrany v Moskvě ruská protivzdušná obrana během noci zneškodnila 215 ukrajinských bezpilotních letounů. Informaci nelze nezávisle ověřit. Kolik jich do ruského vzdušného prostoru vletělo, resort nezveřejňuje.

Šéfové městských policií se bojí odlivu strážníků do jiných sborů. Kvůli platům

Trump oznámil zvýšení cel na auta dovážená z EU

Turecká policie použila proti účastníkům prvomájových protestů slzný plyn

Juchelka chce upravit superdávku. Změny mají cílit třeba na samoživitelky

Juchelka chce upravit superdávku. Změny mají cílit třeba na samoživitelky

před 14 hhodinami
Ropa zlevňuje po zprávách o novém návrhu Íránu na jednání s USA

Ropa zlevňuje po zprávách o novém návrhu Íránu na jednání s USA

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Rusko vyslalo v dubnu proti Ukrajině rekordní počet dronů, údery pokračují

Rusko vyslalo v dubnu proti Ukrajině rekordní počet dronů, údery pokračují

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Talankinův ztracený Oscar se našel, v USA s ním režiséra nepustili do letadla

Talankinův ztracený Oscar se našel, v USA s ním režiséra nepustili do letadla

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Finsko zprovoznilo první lithiový důl v Evropě. Těženou rudu rovnou i zpracuje

Finsko zprovoznilo první lithiový důl v Evropě. Těženou rudu rovnou i zpracuje

před 20 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc

USA sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc během příštích šesti až dvanácti měsíců, píše agentura Reuters, podle níž to nařídil americký ministr obrany Pete Hegseth. Ve spojenecké zemi NATO nyní slouží kolem 35 tisíc amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu v týdnu uvažoval americký prezident Donald Trump, který kvůli postoji k válce v Íránu kritizoval německého kancléře Friedricha Merze.
včeraAktualizovánopřed 18 mminutami

Záchranáři vypustili do Severního moře velrybu Timmyho

Velrybu vyproštěnou z mělčiny na severu Německa dopoledne do Severního moře vypustil záchranný tým z nákladního člunu, informuje agentura DPA. Konvoj lodí, jehož součástí je i tento člun, se nacházel asi sedmdesát kilometrů od dánského města Skagen v průlivu Skagerrak.
před 22 mminutami

Odvolací soud v USA dočasně zastavil zasílání potratové pilulky poštou

Americký federální odvolací soud dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky mifepriston poštou. Informovaly o tom v noci na sobotu agentury Reuters a AP. Takový krok by výrazně omezil přístup k tomuto hojně využívanému léku v celé zemi, zejména ve státech, které potraty zakazují.
před 1 hhodinou

AFP: Trump se snaží obejít Kongres a tvrdí, že nepřátelské akce v Íránu skončily

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil Kongresu, že Spojené státy ukončily nepřátelské akce proti Íránu v souvislosti s pokračujícím příměřím. Demokratická opozice takový postoj zpochybnila, uvedla v noci na sobotu agentura AFP. Podle ní šéf Bílého domu tvrdil, že nemusí dodržet šedesátidenní lhůtu stanovenou zákonem pro ukončení vojenských akcí.
před 6 hhodinami

Trump oznámil zvýšení cel na auta dovážená z EU

Spojené státy zvýší cla na dovoz osobních a nákladních aut ze zemí Evropské unie na 25 procent, oznámil v pátek pozdě odpoledne SELČ na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump s tím, že opatření začne platit příští týden. Sedmadvacítka podle něj neplní obchodní dohodu. Šéf Bílého domu dodal, že pokud budou auta vyráběna v továrnách na území USA, nebudou se na ně tarify vztahovat.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Babiš bude v Arménii o víkendu krátce jednat se Zelenským, píše iDnes

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude v neděli v Arménii krátce osobně jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Babiš to řekl portálu iDnes.cz, téma jednání ale neupřesnil. Se Zelenským se osobně sejde poprvé po nástupu do čela nynější české vlády. Babiš i další představitelé stran aktuální vládní koalice se k Ukrajině i konkrétně o Zelenském vyjadřovali kriticky. Mluvili i o zrušení muniční iniciativy, která zajišťuje dodávky dělostřelecké munice pro zemi, která už se pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi.
před 13 hhodinami

Turecká policie použila proti účastníkům prvomájových protestů slzný plyn

V desítkách zemí celého světa se v pátek uskutečnily prvomájové demonstrace a pochody. Odboráři a aktivisté od Paříže přes Jakartu až po Soul na nich dle AP požadovali mimo jiné vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky nebo mír. V Turecku policie použila slzný plyn proti prvomájovým shromážděním v Istanbulu. Tamní úřady již dříve zakázaly demonstrace v tento den na náměstí Taksim, kde se často shromáždění odborářů a levicových stran konají.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
