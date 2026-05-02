Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a zraněné

Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a sedm zraněných, píše Ukrinform. Zraněné a materiální škody hlásí i další části Ukrajiny. Ruské drony v noci na sobotu a ráno udeřily v Charkově či Oděské oblasti, uvádí média.
Ruský bezpilotní letoun ráno zaútočil na minibus v jihoukrajinském Chersonu, který od ruských pozic dělí jen řeka Dněpr. Na místě zemřeli dva lidé, informoval na telegramu šéf vojenské správy Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin. Sedm dalších lidí je zraněných, záchranáři všechny dovezli do nemocnice. Mezi zraněnými jsou zaměstnanci komunálních služeb.
V Charkově trosky ruského útočného dronu vletěly přímo do jednoho z bytů ve výškovém obytném domě, informoval starosta druhého největšího města na Ukrajině Ihor Terechov. Zranění utrpěl jeden člověk. Bezpilotní letoun typu Šáhed v bytě neexplodoval, v opačném případě by byly následky útoku mnohem horší, podotkl Terechov. Záchranáři později informovali o tom, že zranění utrpěla ještě další osoba.
Jinde v Charkově dron zasáhl automobily a na místě vznikl požár. V městečku Vasyščeve jižně od Charkova ruské drony podle záchranářů v noci zaútočily na obytnou čtvrť a způsobily požár dvou rodinných domků a garáže. Výbuchy poničily také domky v sousedství. Šest lidí, včetně jednoho dítěte, utrpělo zranění.
Útoky na Oděskou a Dněpropetrovskou oblast
Šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper ráno ohlásil, že Rusko znovu zaútočilo na přístavní infrastrukturu v tomto regionu na březích Dunaje a Černého moře. Kde přesně se to stalo, neuvedl. Hořel sklad a menší stavby, nikomu se nic nestalo. V noci na pátek se cílem ruského útoku stal Izmajil, ve kterém je říční přístav na Dunaji.
Cílem dronových a dělostřeleckých útoků byla v noci také Dněpropetrovská oblast, odkud úřady hlásí tři zraněné a materiální škody na několika místech.
Drony se staly nedílnou součástí plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, která pokračuje pátým rokem. Moskva proti napadené zemi každý den vysílá stovky bezpilotních letounů dalekého dosahu. Dříve své útoky soustředila na noční hodiny, v posledních týdnech je ale podniká i za dne, čímž se podle Kyjeva snaží zvýšit ztráty v řadách civilistů.
V noci na sobotu nad Ukrajinu přiletělo 163 ruských dronů různých typů, z nichž 142 protivzdušná obrana zneškodnila, vyplývá z pravidelného hlášení ukrajinských vzdušných sil. Armáda eviduje zásahy sedmnácti bezpilotních letounů na dvanácti místech, na dalších dvou se zřítily trosky sestřelených strojů.
Ukrajina se ruské agresi brání se západní pomocí a také podniká dronové útoky na ruském území. Uvádí, že je směřuje na vojenskou nebo ropnou infrastrukturu s cílem snížit bojeschopnost nepřítele. Podle ministerstva obrany v Moskvě ruská protivzdušná obrana během noci zneškodnila 215 ukrajinských bezpilotních letounů. Informaci nelze nezávisle ověřit. Kolik jich do ruského vzdušného prostoru vletělo, resort nezveřejňuje.
