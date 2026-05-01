Moskva útočila na Oděskou oblast, Kyjev na ruský přístav Tuapse


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Rusko v noci na pátek zaútočilo na jihoukrajinskou Oděskou oblast, která byla cílem dronových náletů i během předchozích nocí. Podle úřadů dva lidé v Oděse utrpěli zranění. Počtvrté během několika týdnů zaútočily ukrajinské drony na přístav Tuapse v jihoruském Krasnodarském kraji, uvádí ruskojazyčný servis BBC.

„Rusové v noci znovu podnikli velký útok na Oděskou oblast: bohužel jsou dva zranění,“ napsal v pátek ráno na telegramu šéf regionální vojenské správy Oleh Kiper. Drony poškodily dva výškové obytné domy. Jsou v nich poškozené byty, hořelo v nich, uvedl Kiper. Informoval také o tom, že ruský útok v regionu poničil přístavní infrastrukturu, neuvedl však, kde se to stalo.

Ruský útok na přístavní infrastrukturu ohlásila izmajilská okresní správa. Nikomu se nic nestalo a k požáru, který útok způsobil, vyjeli hasiči. Přístavní město Izmajil leží na Dunaji.

Ruské drony v pátek ráno útočily na několika místech také v Charkově. Podle jeho starosty Ihora Terechova zranění utrpěl zatím neupřesněný počet lidí, další následky úřady teprve zjišťují.

Ukrajinské vzdušné síly v ranním hlášení oznámily, že Rusko v posledních hodinách na Ukrajinu vyslalo 210 dronů, z nichž 190 protivzdušná obrana zneškodnila. Dvacet útočných bezpilotních letounů zasáhlo čtrnáct míst, na dalších deseti se zřítily trosky sestřelených strojů.

Ukrajinské drony zasáhly rafinerii firmy Lukoil u ruského města Perm (fotografie ze sociálních sítí)

Údery na přístavní Tuapse

Ministerstvo obrany v Moskvě podle BBC tvrdí, že sestřelilo 141 ukrajinských dronů. Kolik jich do ruského vzdušného prostoru vletělo, Rusko nezveřejňuje. Protivzdušná obrana údajně pracovala v regionech sousedících s Ukrajinou nebo na Ruskem okupovaném Krymu.

Rusko tvrdí, že ukrajinské drony sestřelovalo také nad Krasnodarským krajem, který se rozkládá na východním pobřeží Azovského a Černého moře. Úřady v tomto regionu oznámily, že dron zasáhl námořní terminál a na místě vznikl požár. Nikdo podle nich nebyl zraněn. K zásahu vyjelo skoro 130 hasičů a dalších záchranářů. K dispozici mají mít asi čtyřicet kusů techniky. Informace nelze nezávisle ověřit.

Ve středu hasiči uhasili požár rafinerie v Tuapse, který vypukl po úterním ukrajinském dronovém útoku. Ukrajinské drony zaútočily na ropný komplex, který ročně zpracovává přibližně dvanáct milionů tun ropy, v posledních dvou týdnech už čtyřikrát. Po třetím útoku byl v okolí vyhlášen stav nouze a někteří obyvatelé žijící v blízkosti rafinerie byli evakuováni. Úřady ve městě hovořily o ekologické katastrofě, podle obyvatel města se na ně snášel „ropný déšť“. Ropa unikla i do moře a vytvořila na něm skvrnu.

VideoNová technika i orientace na AI. Bundeswehr chystá rozmach

Americký prezident Donald Trump znovu zvažuje stažení vojáků USA z Německa. Těch je nyní zhruba 39 tisíc, bezmála polovina jejich celkového počtu v Evropě. Většina ve vojenském areálu Ramstein, což je největší americká letecká základna na kontinentu. Na pozadí americké kritiky evropské části NATO – i kvůli postoji k válce v Íránu – se Bundeswehr snaží navýšit obranné kapacity pro případ válečného konfliktu s Ruskem. Armáda hodlá pořídit novou techniku a přeorientovat se na moderní technologie – včetně umělé inteligence. Převážně tajná první vojenská strategie moderního Německa načrtává cestu, jak se má z tamního vojska stát do roku 2039 nejsilnější konvenční armáda Evropy.
Útočník, který v Londýně pobodal dva Židy, byl obviněn z pokusů o vraždu

Útočník, který ve středu v severozápadní části Londýna pobodal dva Židy, si vyslechl obvinění ze dvou pokusů o vraždu. Informovala o tom agentura Reuters. Policie původně útok označovala jako teroristický. BBC uvedla, že muž byl zároveň obviněn z dalšího pokusu o vraždu během jiného incidentu, který se dříve ve středu stal v jižní části britské metropole.
Američtí vojáci se už nemusí očkovat proti chřipce. Vojenští lékaři vidí rizika

Každoroční očkování proti chřipce již pro americké vojáky není povinné, uvedl minulý týden americký ministr obrany Pete Hegseth ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Tento krok poté kritizovala řada odborníků.
Americké úřady zveřejnily záběry z útoku na galavečeři s Trumpem

Americké úřady zveřejnily záběry bezpečnostních kamer zachycující údajného útočníka, jak minulý víkend prochází detektorem kovů na bezpečnostním stanovišti ve washingtonském hotelu Hilton při galavečeři s korespondenty Bílého domu a míří zbraní na agenty Tajné služby USA. Washingtonská federální prokurátorka Jeanine Pirrová video sdílela na síti X s tím, že záběry jasně ukazují, jak útočník střílí na příslušníka tajné služby. Současně odmítla spekulace o přátelské palbě.
Kandidátů na Nobelovu cenu za mír je 287, spekuluje se o papeži i Trumpovi

Na Nobelovu cenu za mír za rok 2026 bylo navrženo 287 kandidátů, z nichž 208 jsou jednotlivci a 79 tvoří organizace. Jsou mezi nimi političky a nejspíše také americký prezident Donald Trump, který o toto ocenění v minulosti usiloval. S odvoláním na Norský Nobelův institut to píše Reuters. Nový nositel bude vyhlášen 9. října a slavnostní ceremoniál se uskuteční 10. prosince. Loni se laureátkou stala venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová.
„Toto není izolovaný případ.“ Británie čelí rostoucímu antisemitismu

Velká Británie zvýšila stupeň ohrožení mezinárodním terorismem ze značného na vážný. Po středečním útoku britského Somálce nožem na dva židovské Londýňany rostou obavy v tamních komunitách. Ty už léta kritizují toleranci úřadů k projevům antisemitismu. Vládní poradce pro terorismus teď boj s tímto jevem označil za nejvyšší národní bezpečnostní prioritu.
Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Izraelské ozbrojené síly zastavily flotilu s humanitární pomocí plující do Pásma Gazy a na palubě více než dvaceti lodí zadržely asi 175 lidí. Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa’ar uvedl, že zadržení aktivisté budou převezeni do Řecka. Organizátoři flotily Global Sumud Flotilla již dříve uvedli, že izraelské námořnictvo proti lodím zasáhlo v noci na čtvrtek v mezinárodních vodách v blízkosti Řecka. Mezi zadrženými je dle agentury ANSA 24 Italů, dle AFP jedenáct Francouzů, dle agentury Anadolu dvacet Turků a podle RTVE také třicet Španělů. Vůči Izraeli zaznělo i obvinění z pirátství.
