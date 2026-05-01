Moskva útočila na Oděskou oblast, Kyjev na ruský přístav Tuapse

Rusko v noci na pátek zaútočilo na jihoukrajinskou Oděskou oblast, která byla cílem dronových náletů i během předchozích nocí. Podle úřadů dva lidé v Oděse utrpěli zranění. Počtvrté během několika týdnů zaútočily ukrajinské drony na přístav Tuapse v jihoruském Krasnodarském kraji, uvádí ruskojazyčný servis BBC.
„Rusové v noci znovu podnikli velký útok na Oděskou oblast: bohužel jsou dva zranění,“ napsal v pátek ráno na telegramu šéf regionální vojenské správy Oleh Kiper. Drony poškodily dva výškové obytné domy. Jsou v nich poškozené byty, hořelo v nich, uvedl Kiper. Informoval také o tom, že ruský útok v regionu poničil přístavní infrastrukturu, neuvedl však, kde se to stalo.
Ruský útok na přístavní infrastrukturu ohlásila izmajilská okresní správa. Nikomu se nic nestalo a k požáru, který útok způsobil, vyjeli hasiči. Přístavní město Izmajil leží na Dunaji.
Ruské drony v pátek ráno útočily na několika místech také v Charkově. Podle jeho starosty Ihora Terechova zranění utrpěl zatím neupřesněný počet lidí, další následky úřady teprve zjišťují.
Ukrajinské vzdušné síly v ranním hlášení oznámily, že Rusko v posledních hodinách na Ukrajinu vyslalo 210 dronů, z nichž 190 protivzdušná obrana zneškodnila. Dvacet útočných bezpilotních letounů zasáhlo čtrnáct míst, na dalších deseti se zřítily trosky sestřelených strojů.
Údery na přístavní Tuapse
Ministerstvo obrany v Moskvě podle BBC tvrdí, že sestřelilo 141 ukrajinských dronů. Kolik jich do ruského vzdušného prostoru vletělo, Rusko nezveřejňuje. Protivzdušná obrana údajně pracovala v regionech sousedících s Ukrajinou nebo na Ruskem okupovaném Krymu.
Rusko tvrdí, že ukrajinské drony sestřelovalo také nad Krasnodarským krajem, který se rozkládá na východním pobřeží Azovského a Černého moře. Úřady v tomto regionu oznámily, že dron zasáhl námořní terminál a na místě vznikl požár. Nikdo podle nich nebyl zraněn. K zásahu vyjelo skoro 130 hasičů a dalších záchranářů. K dispozici mají mít asi čtyřicet kusů techniky. Informace nelze nezávisle ověřit.
Ve středu hasiči uhasili požár rafinerie v Tuapse, který vypukl po úterním ukrajinském dronovém útoku. Ukrajinské drony zaútočily na ropný komplex, který ročně zpracovává přibližně dvanáct milionů tun ropy, v posledních dvou týdnech už čtyřikrát. Po třetím útoku byl v okolí vyhlášen stav nouze a někteří obyvatelé žijící v blízkosti rafinerie byli evakuováni. Úřady ve městě hovořily o ekologické katastrofě, podle obyvatel města se na ně snášel „ropný déšť“. Ropa unikla i do moře a vytvořila na něm skvrnu.
