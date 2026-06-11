Farmáři a domorodí dělníci se v úterý 10. června opět střetli s policií. Dál blokují dodávky potravin i léků do měst a požadují okamžité odstoupení prezidenta Rodriga Paze, který podle nich neplní volební sliby, že zlepší ekonomickou situaci v zemi. Policie proti nim zasahuje i za použití slzného plynu a pokračuje i vlna zatýkání.
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Demonstrace požadující rezignaci bolivijského prezidenta Paze se opět rozhořely
Farmáři a domorodí dělníci se v úterý 10. června opět střetli s policií. Dál blokují dodávky potravin i léků do měst a požadují okamžité odstoupení prezidenta Rodriga Paze, který podle nich neplní volební sliby, že zlepší ekonomickou situaci v zemi. Policie proti nim zasahuje i za použití slzného plynu a pokračuje i vlna zatýkání.
Státy EU a europoslanci se shodli na úpravě emisních povolenek ETS 2
Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na čtvrtek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Informovala o tom Rada EU zastupující unijní země. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur (1100 korun) za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého, po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability (MSR). Cenový strop byl nastaven na cenách z roku 2020.
Britský ministr obrany John Healey po sporu s premiérem rezignoval
Britský ministr obrany John Healey ve čtvrtek rezignoval kvůli sporu s premiérem Keirem Starmerem, který podle ministra nevyčlenil dostatek zdrojů potřebných k obraně země. Healey oznámil rezignaci na síti X.
NYT: Trumpův tým se kvůli Epsteinovi scházel v situační místnosti Bílého domu
Nejbližší spolupracovníci prezidenta Donalda Trumpa se loni v létě snažili zažehnat rostoucí krizi ohledně spisů o sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi na schůzkách v situační místnosti Bílého domu. Setkání, kterých se účastnil viceprezident JD Vance či personální šéfka Bílého domu Susie Wilesová, se tak konala v prostorech s utajením běžně používaných při krizích souvisejících s národní bezpečností. Trump na nich nebyl přítomen, vyplývá z úryvku nové knihy reportérů The New York Times (NYT).
Polsko je největším producentem syntetických drog v EU, ukazuje zpráva
Polsko je dle nedávno zveřejněné výroční zprávy Evropské unie o drogách největším producentem syntetických narkotik v EU. Zpráva zároveň varuje, že kokain je v Evropě dostupnější než kdykoli dříve.
Rusko zabíjelo v Sumské oblasti, Ukrajina zasáhla mosty na Krym
Ruský dronový útok v ukrajinské Sumské oblasti zabil ženu a zranil dvě její vnoučata, další úder tam zabil železničáře, sdělila oblastní správa. Okupační úřady ohlásily, že ukrajinské údery poničily několik mostů mezi Krymem a Chersonskou oblastí. Cílem útoku byl i Sevastopol, kde kromě toho nebudou ve čtvrtek k dostání žádné pohonné hmoty. Nálet hlásí i ruský Krasnodarský kraj, kde hoří rafinerie.
VideoČesko vysílá do USA konzulární výpomoci pro dění kolem mistrovství světa, říká Pešek
Ve čtvrtek večer začíná fotbalové mistrovství světa, které letos hostí trojice zemí – Mexiko, Spojené státy a Kanada. V pátek brzy ráno do turnaje vstoupí také česká reprezentace. Do dějišť šampionátu se podle ředitele konzulárního odboru z ministerstva zahraničí Pavla Peška chystají řádově tisíce českých fanoušků. Zdůraznil také registraci do cestovatelského systému Drozd. V případě nenadálé události je podle něj resort schopen posílat varování, doporučení a možnosti řešení dané situace. Pro zastupitelský úřad Česka ve Washingtonu i Los Angeles jsou podle Peška na cestě konzulární výpomoci, v případě Mexika budou konzulové přítomni jak v Guadalajaře, Mexiko City i Los Angeles.
USA znovu udeřily na Írán. Ten oznámil protiútoky a úplné uzavření Hormuzu
Americká armáda oznámila, že dokončila další kolo úderů proti Íránu. Cílily na protivzdušnou obranu, průzkumná zařízení či komunikační techniku íránské armády po celé zemi, uvedlo oblastní velitelství CENTCOM. Írán hlásil exploze na řadě míst podobných jako při předchozím útoku o den dříve. Íránské síly pohrozily USA odvetou a uvedly, že zaútočily na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Agentura Reuters napsala, že spolu USA a Írán navzdory úderům jednají, a to i o íránských zmrazených aktivech.
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