Demonstrace požadující rezignaci bolivijského prezidenta Paze se opět rozhořely


před 19 mminutami|Zdroj: Reuters, AP, Wikipedie

Farmáři a domorodí dělníci se v úterý 10. června opět střetli s policií. Dál blokují dodávky potravin i léků do měst a požadují okamžité odstoupení prezidenta Rodriga Paze, který podle nich neplní volební sliby, že zlepší ekonomickou situaci v zemi. Policie proti nim zasahuje i za použití slzného plynu a pokračuje i vlna zatýkání.

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