USA znovu útočí na Írán, zásahy hlásí města na jihu země

Spojené státy zahájily další vlnu vzdušných úderů na Írán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM), útok začal ve středu v 17:30 východoamerického času (23:30 SELČ). Íránská státní média hlásí výbuchy z oblastí jihoíránských měst Búšehr, Ahváz a Sírík, píše agentura Reuters. Kuvajt mezitím sdělil, že čelí íránskému dronovému útoku.
Cílem amerických úderů je podle CENTCOMu dále snížit schopnost Íránu ohrožovat obchodní lodě a námořníky plující v „regionálních vodách“. Íránské ozbrojené síly již v odvetě zaútočily na Kuvajt, který hostí několik amerických vojenských základen.
Spojené státy a Írán útočí již dvanáctou noc v řadě. Americký prezident Donald Trump ve středu Teheránu opět pohrozil ničením mostů a elektráren. Íránské revoluční gardy v reakci uvedly, že v takovém případě by vojenskými údery odřízly americké spojence v oblasti od elektřiny.
Konflikt mezi Washingtonem a Teheránem, který začal americko-izraelskými údery na Írán koncem února, v minulých měsících utlumilo příměří a následně i podepsané memorandum o porozumění.
Sporným bodem nicméně zůstávala otázka správy Hormuzského průlivu, který je klíčovou námořní trasou pro přepravu ropy a plynu. Tento měsíc se občasné vojenské střety opět proměnily v každodenní útoky, kdy USA provádějí údery především na jihu Íránu a Teherán v odvetě útočí na arabské spojence Spojených států v regionu.