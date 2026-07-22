Soud s Madurem začne v červnu. Obhájce namítá porušení prezidentské imunity


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Někdejší autoritářský vládce Venezuely Nicolás Maduro, kterého americké speciální síly v lednu unesly ze země, byl ve středu opět předveden před soud k předběžnému projednání obžaloby, podle níž pašoval drogy do USA. Podle agentury Reuters byl začátek procesu stanoven na 1. červen příštího roku.

Třiašedesátiletý Maduro a jeho devětašedesátiletá manželka Cilia Floresová jsou ve vazební věznici v Brooklynu od začátku ledna, kdy je americké síly v noci unesly z jejich domu v Caracasu. Pokud je porota shledá vinnými ze spiknutí za účelem pašovat kokain do Spojených států, hrozí jim doživotní vězení.

Oba vinu odmítají. Podle agentury AP Maduro před soudem ve středu zřejmě opět vyjádří nesouhlas s tím, že jej v lednu americké speciální síly s manželkou unesly. Jeho právník Barry Pollack podle agentury Reuters uvedl, že bude usilovat o zrušení stíhání na základě toho, že prezident svrchovaného státu má mít imunitu.

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Soudní kresba sesazeného venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, jeho ženy Cilie Flores a právníka Barryho Pollacka (26. 3. 2026)

Agentura AP zveřejnila fotografie ozbrojené kolony, jež podle ní zachycují odvoz Madura z vazební věznice k soudu. Do manhattanské soudní síně byl přiveden v béžovém vězeňském oblečení.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa razii proti Madurovi označuje za precizní operaci v rámci trestního řízení, které bylo zahájeno již před šesti lety. Maduro se naopak označil za válečného zajatce a své zadržení popisuje jako únos.

Maduro vinu odmítá

Američtí žalobci tvrdí, že se Maduro podílel na spiknutí s cílem propašovat do USA tisíce tun kokainu, a to ve spolupráci s venezuelskými bezpečnostními složkami, které pomáhaly drogovým bossům.

Při lednovém předvedení před soud Maduro uvedl, že je nevinný, slušný člověk a právoplatný prezident své země. Jeho právník Pollack již dříve uvedl, že hodlá zpochybnit zákonnost Madurova únosu.

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Právníci dále uvedli, že existují složité právní námitky, kterými se soud musí zabývat, než bude možné zahájit soudní řízení. Maduro a Floresová o propuštění na kauci nepožádali.

Po lednovém únosu Madura do USA se stala prozatímní prezidentkou země viceprezidentka Delcy Rodríguezová.

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