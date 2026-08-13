Na jihovýchodě Anglie vykolejil vlak, tři vagony se převrátily

Při vykolejení osobního vlaku na jihovýchodě Anglie byli ve čtvrtek odpoledne zraněni dva lidé těžce a devět lehce, píše web stanice Sky News s odvoláním na zdravotníky. Ve vlaku bylo v době nehody přibližně 150 lidí, všichni již byli evakuováni. Podle dřívějších informací byly tři vagony mimo koleje a převrácené. Na místě zasahovaly i tři helikoptéry.
Vlak vykolejil na trase mezi městy Haywards Heath (hrabství West Sussex) a Lewes (hrabství East Sussex), potvrdila podle BBC dopravní železniční společnost Southern Rail. Stanice zveřejnila záběry z místa incidentu zachycené z jejího vrtulníku. Podle stanice Sky News se nehoda stala nedaleko nádraží v Lewes.
Cestující ze čtvrtého vagonu BBC řekl, že viděl lidi se zraněním hlavy a řeznými ranami. Podle některých cestujících se lidé pořezali, když rozbíjeli okna. Jedna z cestujících uvedla, že záchranné týmy přijely do dvaceti minut. Agentura AP napsala, že evakuace trvala tři hodiny. Příčina nehody je zatím neznámá.