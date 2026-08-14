Podezřelý z vraždy šéfa americké zdravotní pojišťovny se přiznal k pronásledování s cílem zabít

Luigi Mangione – podezřelý z vraždy šéfa americké zdravotní pojišťovny UnitedHealthcare Briana Thompsona – v pátek u soudu v New Yorku přiznal, že tohoto muže pronásledoval s cílem ho zabít. Doznáním viny se Mangione vyhne federálnímu procesu, v němž čelil obvinění z pronásledování, jenž mělo za následek smrt. Jeho právnička zároveň oznámila, že požádala o zamítnutí obvinění svého klienta z vraždy ve státním procesu, píší agentury. Mangione dříve všechna obvinění ve státním i federálním případu odmítl.
„Ráno 4. prosince jsem postřelil pana Thompsona na Manhattanu a on zemřel,“ prohlásil u soudu Mangione. Manhattanský prokurátor Jamie McDonald následně uvedl, že federální prokurátoři budou v případu usilovat o trest doživotního vězení.
Případ z prosince 2024 vyvolal ve Spojených státech mimořádný ohlas veřejnosti, který souvisí se špatnou pověstí tamních zdravotních pojišťoven. Někteří dokonce Mangioneho vyzdvihovali jako vykonavatele pomsty za nespravedlivé zacházení s pacienty.
Média dříve spekulovala, že jeho právní tým se v souvislosti s pátečním chystaným přiznáním viny ve federálním procesu pokusí dosáhnout zrušení obvinění z vraždy v tom státním na základě zákazu dvojího potrestání za stejný trestný čin. „Státní obvinění musí být nyní zamítnuta na základě záruk státu New York proti dvojímu potrestání,“ sdělila novinářům Mangioneho právnička Karen Friedmanová Agnifilo.
Federální soudkyně v New Yorku v lednu zamítla obvinění Mangioneho z vraždy a držení zbraní, v případě odsouzení mu od té doby už nehrozil trest smrti. Soudkyně Margaret M. Garnettová uvedla, že obvinění zamítla, protože nejsou dle zákona slučitelná s dalšími dvěma obviněními z pronásledování.
Mangione podle vyšetřovatelů zastřelil padesátiletého Thompsona 4. prosince 2024 na ulici na Manhattanu před hotelem Hilton, kde se konala konference pro investory. Čin zachytila bezpečnostní kamera a policie Mangioneho zatkla po pěti dnech pátrání v Pensylvánii. Našla u něj podomácku vyrobenou zbraň, tlumič, padělané osobní doklady a text, v němž zdravotní pojišťovny označoval za parazity.