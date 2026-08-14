Plameny se šířily extrémně rychle, popisuje český turista v Chorvatsku

Oheň v Chorvatsku vznikl podle českého turisty Jiřího Mikešíka ve čtvrtek před půl devátou. Od silnice začal stoupat dým, který se změnil ve velmi rychle se šířící plameny, popsal muž ve vysílání ČT24. S rodinou se nacházel zhruba osm kilometrů po silnici od letoviska Omiš. „Bylo jasné, že vzhledem k tomu, že máme s sebou vnoučata, musíme něco podniknout. Sbalili jsme nejnutnější věci, naložili děti do auta a vyjeli směr Omiš,“ uvedl Mikešík s tím, že v krizovém centru už měli Chorvati vše pevně v rukou. Na místě byly podle něj k dispozici matrace, deky, spousta jídla, vody, zdravotní pomoc i traumacentrum. S ostatními Čechy si předávali navzájem informace. Turista dále sdělil, že rodina byla registrována v systému Drozd. Varování přišlo ale se zpožděním, což vzhledem k tomu, že jsme byli u vzniku požáru, tak je celkem logické, dodal. Podle informací místní policie by se mohl s rodinou v pátek vrátit do svého ubytovacího zařízení.
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VideoPlameny se šířily extrémně rychle, popisuje český turista v Chorvatsku
Oheň v Chorvatsku vznikl podle českého turisty Jiřího Mikešíka ve čtvrtek před půl devátou. Od silnice začal stoupat dým, který se změnil ve velmi rychle se šířící plameny, popsal muž ve vysílání ČT24. S rodinou se nacházel zhruba osm kilometrů po silnici od letoviska Omiš. „Bylo jasné, že vzhledem k tomu, že máme s sebou vnoučata, musíme něco podniknout. Sbalili jsme nejnutnější věci, naložili děti do auta a vyjeli směr Omiš,“ uvedl Mikešík s tím, že v krizovém centru už měli Chorvati vše pevně v rukou. Na místě byly podle něj k dispozici matrace, deky, spousta jídla, vody, zdravotní pomoc i traumacentrum. S ostatními Čechy si předávali navzájem informace. Turista dále sdělil, že rodina byla registrována v systému Drozd. Varování přišlo ale se zpožděním, což vzhledem k tomu, že jsme byli u vzniku požáru, tak je celkem logické, dodal. Podle informací místní policie by se mohl s rodinou v pátek vrátit do svého ubytovacího zařízení.
Italská stíhačka sestřelila dron nad Lotyšskem
Stíhačky mise NATO sestřelily v pátek nad ránem dron, který pronikl do lotyšského vzdušného prostoru, oznámily tamní ozbrojené síly. Aliance později zásah potvrdila. Riga kvůli incidentu vyhlásila vzdušný poplach pro několik oblastí na východě země. Finsko ve stejnou dobu omezilo leteckou a námořní dopravu ve východní části Finského zálivu.
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Automobilová federace FIA zrušila omezení pro Rusy a Bělorusy
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V Řecku stoupá počet případů nákazy západonilskou horečkou, devět lidí zemřelo
Počet případů nákazy virem západonilské horečky v několika řeckých regionech, zejména v Athénách, výrazně stoupá, uvedl řecký Národní zdravotnický úřad (EODY). Během uplynulého týdne bylo hlášeno 45 nových případů, čímž se celkový počet infekcí tímto virem od začátku letošní sezony zvýšil na 110. Devět lidí starších 65 let od té doby zemřelo.
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„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování
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