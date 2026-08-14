U chorvatského letoviska Omiš mohutně hoří, evakuováno bylo i tři sta Čechů


14. 8. 2026Aktualizovánopřed 36 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Chorvatští hasiči od noci zasahují proti rozsáhlému požáru, který ohrožuje známé přímořské letovisko Omiš. Před ohněm muselo utéct nejméně tisíc lidí, píší místní média. Hasiči proti požáru stále zasahují, situace se ve srovnání s nocí zlepšila, uvedl jejich šéf Slavko Tucaković. Podle médií je několik desítek lidí zraněných, oběti na životech hlášené nejsou. Ministerstvo zahraničí v Praze uvedlo, že bylo podle dosavadních informací evakuováno přibližně tři sta českých občanů. Velký požár je hlášen i jižněji, na poloostrově Pelješac.

Požár se šířil kvůli silnému větru a zničil asi 900 až 1000 hektarů území, řekl ráno chorvatské televizi HRT Tucaković. Podle něj požár zničil několik domů a vozidel a zásahy byly extrémně obtížné. Nasazeno bylo na 160 hasičů i hasicí letadla Canadair. „Bohužel byl zničen velký počet domů a vozidel,“ doplnil Tucaković.

Kvůli požáru u Omiše se muselo evakuovat okolo tisíce lidí. Šéf Červeného kříže v nedalekém Splitu Tomislav Gojo uvedl, že v zařízeních pro evakuované je více cizinců než Chorvatů. Podle tuzemského ministerstva zahraničí bylo v noci evakuováno na tři sta českých občanů, na místě je i český konzul, který je v kontaktu s místními úřady a bezpečnostními složkami.

„Požár zatím není pod kontrolou a přístup do zasažené oblasti zůstává uzavřen. Podle informací, které máme v tuto chvíli k dispozici, nejsou mezi českými občany hlášeny žádné oběti ani vážná zranění. Situaci nadále sledujeme a jsme v kontaktu s místními orgány,“ sdělil mluvčí tuzemského resortu zahraničí Adam Čörgő. Část turistů oblast podle něj opustila individuálně, další se nacházejí v evakuačních centrech v Omiši a Splitu.

Kvůli požáru v chorvatském letovisku bylo podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže evakuováno asi 55 klientů cestovních kanceláří. „Někteří z nich už se ale vrátili zpět do hotelů, jde například o klienty CK Čedok,“ upřesnil. Požár se dotkl stovek českých turistů, kteří cestují s cestovními kancelářemi, jen někteří ale podle něho museli být evakuováni. Evakuování turisté se uchýlili buď do místních sportovních hal nebo do náhradních hotelů, dodal.

V doporučení, které ministerstvo rozeslalo prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drozd, uvádí, že evakuace se provádí jak pozemní cestou, tak i z pláží plavidly záchranných složek. Situace se nicméně průběžně mění, pravidla a rozsah evakuace určují záchranné složky. V místech požárů vypadává elektřina. S ohledem na četné uzavírky je komplikovaná i doprava.

Čechům v cizině pomáhá nouzová linka ministerstva. Evidujeme nárůst hovorů, říká Pešek
Ilustrační fotografie

V oblasti zasažené požárem zasahují i čeští policisté, kteří v Omiši hlídkují společně s chorvatskými kolegy. „Aktivně pomáhají s evakuací a jsou k dispozici nejen českým turistům,“ uvedla policie. Chorvatsko patří k oblíbeným destinacím pro letní dovolenou českých turistů.

Média uvádí, že během noci se zranilo 36 lidí. Podle premiéra Andreje Plenkoviče, který odcestoval do zasažené oblasti, čtrnáct z nich je v nemocnici a deset jich skončilo na jednotce intenzivní péče. V některých místech lidé utíkali před požárem s pomocí nejrůznějších prostředků – například na šlapadlech, uvedl Jutarnji list.

Chorvatská média ráno informují i o dalším rozsáhlém lesním požáru, který se rozhořel na poloostrově Pelješac mezi Splitem a Dubrovníkem. Podle Tucakoviče tam oheň ohrožuje i domy. Na místo byly vyslány letouny Canadair, které dříve zasahovaly u Omiše.

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