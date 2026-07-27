Čechům v cizině pomáhá nouzová linka ministerstva. Evidujeme nárůst hovorů, říká Pešek

Hovorů na nouzovou linku Ministerstva zahraničních věcí pro české občany v cizích zemí přibývá. Za první tři týdny července jich bylo 437. Vedle nouzové linky funguje i ta informační. „Pozorujeme větší zájem, nejen o nouzovou, ale i o informační linku, v řádu desítek hovorů denně,“ uvedl ředitel konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí Pavel Pešek. Linka funguje čtyřiadvacet hodin denně a je dostupná po celém světě.
Češi se na linku podle Peška nejčastěji obracejí v souvislosti se ztrátou dokladů. Následují případy zadržení či situace, kdy se Češi stanou obětí trestného činu.
Velmi využívaná je i informační linka, kde převládají dotazy na platnost cestovních dokladů, víza či rozsah zemí, kam je možné vycestovat pouze s občanským průkazem.
Ministerstvo momentálně zaznamenává zvýšený počet hovorů z Francie či Španělska. Obě země se potýkají s rozsáhlými požáry. V minulých letech dominovalo Řecko či Chorvatsko, kde je ale letos situace s požáry, zejména v turisticky exponovaných oblastech klidnější.
Pomoc se ale zdaleka netýká jen Evropy. „Určitě bez ohledu na to, jestli je člověk na Slovensku, v Zimbabwe, nebo na Novém Zélandu, tak odkudkoliv a kdykoliv se Češi mohou dovolat na naši nouzovou linku,“ upozornil Pešek. Na čísle +420 222 420 222 je tak pomoc k dispozici nepřetržitě a celosvětově.
Fungování linky
Linka vznikla i jako prevence zbytečných dotazů. „Předtím, když existovaly ty nouzové linky na jednotlivé zastupitelské úřady, tak dost často konzulové i v noci mimo pracovní dobu řešili otázky, které nebyly příliš nouzového charakteru,“ vysvětlil Pešek.
To ale podle něj neznamená, že odmítají žadatele, kteří třeba například nevyužijí linku správným způsobem. „Ale minimálně to funguje jako filtr, který odcloní nenouzové dotazy,“ dodal. Zároveň doplnil, že na většinu dotazů zvládne odpovědět přímo operátor. V situaci, na niž operátor nestačí, je volající přepojen na konzulárního pracovníka zastupitelského úřadu v dané zemi či oblasti.
Velkou výhodou linky, která funguje od předminulého roku, je vedle nepřetržité dostupnosti operátora i možnost zpětného zavolání. Například v případě přerušení hovoru či jiné nečekané události se tak s volajícím může pracovník linky opětovně spojit.
Pešek občanům cestujícím do zahraničí doporučuje také sledovat web Ministerstva zahraničních věcí, uložit si číslo nouzové linky a také registraci v systému Drozd. Jeho prostřednictvím člověk dostává aktuální informace o zemi či místě, kde se nachází, v řádech minut. „Občanům mohou pomoci a v extrémnějších případech dokonce zachránit život,“ uzavřel Pešek.