Ve Francii kvůli požáru u Bordeaux evakuovali tisíce lidí

Francouzské úřady kvůli lesnímu požáru na pobřeží Atlantiku u Bordeaux preventivně evakuovaly deset tisíc turistů a asi tisíc obyvatel. Oznámil to departement Gironde. Server ici.fr s odvoláním na své zdroje uvedl, že evakuovaných je celkem takřka dvanáct tisíc a že požár u obce Saumos západně od Bordeaux se rozšířil na více než dva tisíce hektarů. Portál departementu je v současné době nedostupný.
Opustit svá ubytování museli turisté z osmi rekreačních středisek a tří kempů a místní obyvatelé z třech dalších míst. S jejich odchodem pomáhalo četnictvo. Podle prefektury nebyl nikdo zraněn. Asi čtvrtina rekreantů již nalezla dočasné ubytování v okolních letoviscích.
Ve středu kolem poledne vypukl požár v obci Saumos, který se rychle rozšířil na jihozápad. Plameny se mezitím dostaly k obcím Le Porge a Lège Cap-Ferret. Právě těchto míst se podle ici.fr evakuace týkala. Poslední jmenovaná obec leží těsně u pobřeží u obce Arès.