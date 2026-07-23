Ebola se šíří rekordně rychle, Kongo hlásí přes tisíc obětí

Počet potvrzených obětí eboly v Kongu vzrostl na 1033 a počet nakažených dosáhl 2536. Píše to agentura Reuters s odvoláním na oficiální údaje zveřejněné ve středu v noci. Předchozí bilance uváděla 999 mrtvých a 2423 nakažených. Podle Reuters jde o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii.
Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) v pondělí varoval, že v přeplněných táborech pro válečné utečence na východě Konga hrozí rozšíření nákazy. V táborech, kde žije přes 270 tisíc lidí, byly případy nemoci zaznamenány nejméně v 16 lokalitách, píše agentura AFP.
Severovýchodní provincii Ituri, kde epidemie v polovině května propukla, dlouhodobě sužuje násilí, které páchá řada povstaleckých i provládních ozbrojených skupin.
Apel na větší mezinárodní podporu
Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic (MSF) v polovině července vyzvala k urychlenému posílení reakce na epidemii. Podle organizace se nákaza šíří rychleji, než stačí zdravotníci rozšiřovat kapacity pro léčbu, vyhledávat případy a zabývat se prevencí dalšího přenosu.
„Každé zpoždění stojí životy. Stále epidemii doháníme, místo abychom byli před ní,“ uvedla krizová manažerka MSF Trish Newportová. Organizace vyzvala k větší mezinárodní podpoře, která by umožnila posílit zdravotnickou péči, testování, dohledávání kontaktů i zapojení místních komunit.
„Pouze robustní a dostatečně financovaná lékařská reakce, která skutečně odráží rozsah potřeb v terénu, může zabránit tomu, aby se tato epidemie stala krizí, kterou už nedokážeme zvládnout. K dosažení tohoto cíle je naléhavě zapotřebí rozšířená mezinárodní podpora,“ dodala Newportová.
MSF upozorňuje, že mnoho pacientů se do zdravotnických zařízení dostává až v kritickém stavu. „V Mongbwalu vidíme každý den smrtelné následky těchto nedostatků,“ uvedl lékař MSF Ayokunnu Raji. Organizace uvedla, že v jejích centrech se dosud podařilo pomoci desítkám přeživších, mnoho dalších pacientů ale zemřelo.
Boj s epidemií navíc komplikuje přetížený zdravotnický systém v zemi a nedostatek prostředků. Proti současnému kmeni Bundibugyo zatím neexistuje schválená vakcína ani léčba, na rozdíl od kmene Zaire, který způsobil většinu předchozích epidemií v Kongu.
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Nejnovější, už 17., epidemii eboly v Kongu způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.