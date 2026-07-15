Počet nakažených ebolou v Kongu překročil dva tisíce

Evidovaných případů eboly je v Kongu přes dva tisíce, oznámily v noci na středu dle agentury Reuters vládní úřady. Světová zdravotnická organizace (WHO) v úterý uvedla, že skutečné počty nakažených mohou být i několikanásobně vyšší. Zemřelo 754 nakažených.
WHO v úterý varovala, že se nedaří výskyt nových případů eboly trasovat. „Osmdesát procent nových případů nejsou lidé na našich kontaktních listinách, takže z našeho hlediska pochází z neznámých řetězců infekce,“ upozornil Chikwe Ihekweazu z WHO. Organizace považuje také za alarmující, že řada lidí, kteří na nemoc zemřeli, se nedostala do zdravotnických zařízení.
Vládní úřady evidují v Kongu podle posledního údaje 2011 nakažených ebolou. Skutečné číslo může být podle WHO dvakrát až čtyřikrát vyšší.
Podle agentury Reuters Spojené státy zakázaly svým občanům kvůli ebole přímé cesty z Konga do USA. Před návratem na americké území musí strávit 21 dnů v třetí zemi. V Kongu působí řada Američanů v humanitárních, zdravotnických či náboženských misích. Nejméně jednoho Američana nakaženého ebolou přijalo Německo, léčí se ve Frankfurtu nad Mohanem.
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) i WHO považují riziko šíření nákazy mimo zasažené oblasti za nízké.