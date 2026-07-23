Zástupci zemí EU podpořili další sankce proti Rusku. Řecko ustoupilo

Zástupci států Evropské unie podpořili přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, potvrdil unijní diplomat. Řecko nakonec svou blokaci stáhlo. Athény požadovaly, aby EU zmírnila dohodnutá omezení týkající se dodávek ruského zkapalněného plynu (LNG). Jaké ústupky si Řecko vyjednalo, zatím není jasné. Nový sankční balík se zaměřuje zejména na ruský bankovní sektor.
Omezení se podle agentury Reuters týkají asi 215 fyzických a právnických osob, včetně 94 finančních institucí. Téměř 90 z nich tvoří banky, což by zvýšilo celkový počet sankcionovaných finančních institucí na více než sto – tedy více než polovinu z 213 ruských bank napojených na mezinárodní finanční systém.
Problematických oblastí v balíčku bylo původně několik, například Bulharsko mělo výhrady proti zařazení moskevského patriarchy Kirilla, který podporuje ruskou válku na Ukrajině, na unijní sankční seznam.
Řecké výhrady
Vše se ale podařilo vyřešit a zbyl jen problematický postoj Řecka, které varovalo, že navrhovaný zákaz přepravy ruského LNG by měl ničivé dopady na jeho lodní dopravu.
V Evropské unii začne od 1. ledna 2027 platit zákaz dovozu ruského LNG a rovněž společnosti z EU budou mít zakázáno poskytovat služby ruským LNG terminálům. Řecko je přitom jednou z největších námořních velmocí na světě. Řečtí rejdaři vlastní přibližně pětinu světové obchodní flotily a jsou mimořádně silní právě v přepravě tankery, včetně tankerů na LNG.
Existují přitom obavy, že zákaz přepravy ruského LNG loděmi z EU bude znamenat, že řecké lodě zaprvé přijdou o lukrativní zakázky a zadruhé, že si Rusko najde tankery z jiných zemí, například ze Spojených arabských emirátů, Číny či Indie, takže bude plyn vyvážet dál, zatímco ekonomickou ztrátu ponesou především řecké rejdařské společnosti.