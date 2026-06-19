Unijní lídři prodloužili protiruské sankce o 12 měsíců, uvedla mluvčí Costy


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli na prodloužení protiruských sankcí o dalších 12 měsíců. Informovala o tom mluvčí předsedy Evropské rady Antónia Costy Maria Tomasiková. Dosud se sankce prodlužovaly vždy jen o šest měsíců, pro každé prodloužení je přitom potřeba jednomyslný souhlas celé sedmadvacítky.

Prodloužení se týká takzvaných sektorových sankcí, které jsou zaměřeny na celé části ruské ekonomiky. Sankce, které jsou v jednotlivých balíčcích, měly platit do 31. července. Nynější prodloužení je politickým rozhodnutím, formálně ho bude muset ještě schválit Rada EU, která zastupuje členské státy.

Sektorové sankce se týkají ruského finančního sektoru, dopravy, energetiky, průmyslového zboží, ale i obranných produktů. Dosud Evropská unie schválila 20 balíků těchto sankcí, 21. balík navrhla Evropská komise nedávno a státy doufají, že se ho podaří odsouhlasit ještě před letní pauzou do konce července.

Prodlužování těchto postihů dosud probíhalo každých šest měsíců a v minulosti se často proti tomuto kroku stavěly zejména Slovensko či Maďarsko. Budapešť rovněž odmítala prodloužení sankcí o delší dobu, tedy o 12 měsíců, jak navrhovaly ostatní státy. Situace se nyní změnila s novým premiérem Péterem Magyarem.

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