Ukrajina zasáhla největší moskevskou ropnou rafinerii

Ukrajinské drony v noci na úterý zasáhly rafinerii v Moskvě, uvedl starosta ruské metropole Sergej Sobjanin. Protivzdušná obrana podle něj zničila přibližně šedesát bezpilotních prostředků směřujících na Moskvu. Zásah moskevského ropného zařízení potvrdil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„V uplynulých 24 hodinách pokračují útoky nepřátelských dronů na Moskvu. Jeden z dronů poškodil objekt na území moskevského ropného rafinérského závodu. Nikdo nebyl zraněn,“ napsal Sobjanin na telegramu. Kvůli poplachu přerušila provoz čtyři moskevská letiště – Domodědovo, Žukovskij, Šeremeťjevo a Vnukovo.
„Tentokrát pocítila dosah ukrajinských zbraní dlouhého doletu i Moskevská oblast. Ropná rafinerie byla zasažena na vzdálenost 500 kilometrů,“ napsal Zelenskyj na síti X s tím, že Rusko musí být donuceno k ukončení války. „A ukrajinské zbraně dlouhého doletu jsou jednou z důležitých složek tohoto tlaku,“ dodal Zelenskyj.
Zasažená rafinerie je největší v Moskevské oblasti. V roce 2024 zpracovala 11,6 milionu tun ropy, vyrobila 2,9 milionu tun benzinu a 3,2 milionu tun nafty, uvádí agentura Reuters.
V jihoruském Krasnodarském kraji vypukl v důsledku ukrajinského dronového útoku požár v ropném skladu Poltavskaja, oznámily tamní úřady. Na sociálních sítích se objevily dosud neověřené snímky velkého sloupu kouře.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v noci protivzdušná obrana zničila 172 ukrajinských dronů nad centrálním a jižním Ruskem a také nad okupovaným ukrajinským poloostrovem Krym.
Ruský útok drony zabil člověka
Při útocích na Cherson na jihovýchodě Ukrajiny zabily ruské drony nejméně jednoho člověka a zranily dalších pět lidí, oznámily místní úřady. Dalších osm raněných, včetně čtyřleté dívky a 13letého chlapce, si vyžádal noční nálet ruských dronů na město Balaklija v Charkovské oblasti na východě země, informoval šéf správy regionu Oleh Syněhubov.
V Chersonu ruský dron zasáhl mikrobus sloužící jako taxi, na místě zahynul jeden člověk, uvedl náčelník oblastní správy Oleksandr Prokudin. Útok zranil tři lidi, 75letou ženu a dva muže ve věku 66 a 64 let, dodala oblastní správa. Ještě během noci ruský dron zasáhl sanitku a zranil dva záchranáře ve věku 51 a 63 let, informovala městská správa.
Rusko během noci vyslalo proti Ukrajině dvě rakety a 132 dronů, z nichž se 114 dronů podařilo zneškodnit, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy raket a šestnáct dronů na osmi místech.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi a zintenzivňuje útoky dronů středního a dlouhého doletu na cíle v Rusku. Zasahuje zejména lokality spojené s ropným průmyslem. Útoky již na mnoha místech vedly k problémům se zásobováním palivem, kromě toho v Rusku rostou ceny pohonných hmot.