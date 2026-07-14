Požár lesa u Fontainebleau ve Francii zasáhl přes 1900 hektarů a dále se šíří

Požár lesa u Fontainebleau nedaleko Paříže zasáhl od nedělního odpoledne plochu přes 1900 hektarů, informovali v úterý podle agentury AFP místní hasiči. Požár, s nímž bojuje na 850 hasičů, se dále šíří, ale hasiči věří, že se jim plameny během úterý podaří dostat pod kontrolu. V pondělí pozdě večer francouzská média psala o 1300 zasažených hektarech.
Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez v pondělí uvedl, že policie v souvislosti s požárem zadržela dva lidi. Už předtím vyjádřil silné podezření, že požár někdo založil úmyslně. „V okruhu jednoho kilometru bylo zjištěno asi deset míst, kde oheň vznikl, což naznačuje, že jej mohl někdo úmyslně založit,“ poznamenal. Do boje s plameny jsou nasazeny i vrtulníky a několik hasičských letadel Canadair.
Požár v oblasti vzdálené asi šedesát kilometrů od francouzské metropole zuří od neděle. Evakuováno kvůli němu bylo kolem 900 lidí. Lesní masiv, v jehož blízkosti se nachází také známý zámek Fontainebleau, má rozlohu přibližně 23 tisíc hektarů.
Nuňez také v pondělí uvedl, že ve Francii spálily požáry od začátku letošního roku přibližně 32 tisíc hektarů porostu. „To je již nyní více než za celou sezonu 2025, a to je teprve 13. července,“ upozornil. Francie se potýká se třetí vlnou veder od začátku roku, což výrazně zvyšuje riziko vzniku požárů.