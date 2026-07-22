Prezident vetoval uvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti

Prezident Petr Pavel ve středu vetoval novelu, která má umožnit vládě mimo jiné překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o deset procent, a to v případě zhoršení bezpečnostní situace. Zákon v červenci schválila sněmovna, když přehlasovala Senát. Ten chtěl do novely vložit omezující podmínky pro možnost kabinetu zvyšovat výdaje nad schválený rozpočtový rámec. Koalice postoj prezidenta očekávala, zřejmě se tak v srpnu sejde sněmovna, aby veto přehlasovala.
Prezident oznámil své rozhodnutí ve vyjádření na webu Hradu i na sociálních sítích. Ve svém odůvodnění uvedl, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát, tedy současná i budoucí vlády, bude hospodařit s veřejnými penězi. Byl by podle něj ohrožením dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a zároveň by oslabil kontrolu veřejných peněz ze strany sněmovny ve prospěch vlády.
Jde o první předlohu odmítnutou hlavou státu během vlády Andreje Babiše (ANO). Celkem jde o třetí předpis, který hlava státu vrátila sněmovně. Loni v únoru Pavel vetoval novelu růstu platů vrcholných politiků či soudců a před dvěma lety novelu, podle které soudy přestaly rozhodovat část sporů v senátech s laickými přísedícími. Sněmovna obě předchozí veta přehlasovala.
Sněmovna 8. července hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila svoji podobu novely rozpočtových zákonů. Opozice ji chce napadnout u Ústavního soudu. Podle kritiků novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu.
Novela ve schválené podobě umožní vládě mimo jiné překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o deset procent, tedy aktuálně až 240 miliard korun, v případě zhoršení bezpečnostní situace. Kritikům vadí, že by tak mohla učinit pouze na základě doporučení Bezpečnostní rady státu. Umožní vládě také navyšovat výdaje na obranu nad sněmovnou schválený rámec až do roku 2036, o tři roky déle než nyní. Výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu se nemají započítávat do schválených výdajových rozpočtových rámců. Obdobně bude moci vláda navyšovat výdaje na strategické infrastrukturní stavby.
Poslancům začaly minulý týden takzvané parlamentní prázdniny. Na další schůzi by se mohli sejít na konci srpna. Projednali by na ní zejména právě vetovanou novelu k veřejným rozpočtům s uvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti. Organizační výbor sněmovny zařadil týden od 24. srpna mezi ty, v nichž se poslanci sejít mohou, ale nemusejí.
V prvním roce minulého volebního období jednala dolní komora ještě 20. července. Sněmovní lavice pak poslanci zaplnili opět 26. srpna.