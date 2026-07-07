Sněmovna pokračuje v jednání o návratu EET

ŽivěSněmovna pokračuje v jednání o návratu EET


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Sněmovna se bude v úterý ve druhém čtení zabývat návrhem na obnovení elektronické evidence tržeb. Upravený systém má podle vlády narovnat podnikatelské prostředí a přinést miliardy korun veřejným rozpočtům. Poslanci mají také opět schvalovat předlohu o veřejných rozpočtech, kterou dolní komoře vrátili s úpravami senátoři. Očekává se, že jednací den potrvá do noci.

Znovuzavedení elektronické evidence tržeb má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem čtrnácti miliard korun ročně. Opozice přínosy zpochybňuje. Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou Petra Fialy (ODS) a snížení daně z přidané hodnoty na nealkoholické nápoje v restauracích.

Předloha k veřejným rozpočtům budí kontroverze zejména kvůli tomu, že kabinetu umožní zvyšovat některé výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Podle kritiků rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní vládě nekontrolovatelné utrácení, a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu.

Senátoři navrhli zpřísnění podmínek pro případ zvyšování výdajů nad rozpočtový rámec. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se senátními úpravami nesouhlasí. Sněmovna s ohledem na koaliční většinu patrně potvrdí původní znění předlohy.

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