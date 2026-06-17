ŽivěSenát má na programu novelu o veřejných rozpočtech


17. 6. 2026Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem středeční schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) očekává bohatou diskusi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036. Podle senátních výborů by se podmínky navyšování měly zpřísnit a posílit by se měla parlamentní kontrola.

Sněmovní opozice už ohlásila, že novelu v případě přijetí napadne u Ústavního soudu. Opoziční strany a hnutí se obávají, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti a umožní vládní koalici nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to opakovaně odmítla. Opozici vadí i to, že by vláda v některých případech mohla upravovat rozpočet bez souhlasu sněmovny.

Sněmovna schválila novelu rozpočtových zákonů
Jednání Poslanecké sněmovny (15. května 2026)

Usnadnění hlasování pro zrakově postižené

Senát v úvodu jednání podle očekávání schválil novelu o správě voleb, která počítá s odkladem elektronizace správy voleb až od roku 2028. Novela má současně usnadnit už pro letošní senátní volby hlasování zrakově postiženým. Kvůli tomu budou kandidáti na senátory i prezidenta nadále vybíráni ze samostatných hlasovacích lístků, nikoli z jednoho společného, jak s tím zatím počítá zákon o správě voleb.

Normu, kterou sněmovna počátkem června schválila zrychleně a jednomyslně, nyní obdrží k podpisu prezident Petr Pavel. Novela má nabýt účinnosti den po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů. Poté bude moci hlava státu stanovit termín letošních senátních a obecních voleb na 9. a 10. října, jak to pro letošní rok předjímá ústava.

Odklad plného spuštění Informačního systému správy voleb (ISSV) zdůvodnil ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) nutností dostatečně zajistit bezpečnost systému proti kybernetickým útokům nebo globálním výpadkům elektrické energie a také proškolit jeho uživatele. Na systém je podle ministra napojená zatím jen polovina obcí.

Kromě série mezinárodních smluv a unijních nařízení má horní komora schvalovat také návrh na uzákonění Dne Orla jako významného českého dne kvůli připomínce této tělovýchovné organizace. Rozjednat by měli novelu občanského zákoníku, která má po předloňském zásahu Ústavního soudu stanovit nové podmínky pro úřední i chirurgickou změnu pohlaví.

V polední přestávce schůze Senátu bude jeho někdejšímu předsedovi, sociálnímu demokratovi Milanu Štěchovi dodatečně předán symbolický klíč k horní parlamentní komoře. Ostatní bývalí předsedové a předsedkyně horní komory jej obdrželi při květnovém setkání k 30. výročí existence horní parlamentní komory, kterého se Štěch nemohl zúčastnit.

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