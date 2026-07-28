Včasné vyšetření a testování nádoru může snížit úmrtí na rakovinu plic


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Česká pneumologická a ftizeologická společnost

Počet úmrtí na rakovinu plic může podle českých lékařů snížit včasný záchyt při vyšetřování lidí bez příznaků v takzvaném screeningu a podrobnější genetické testování nádorů. Uvedli to na tiskové konferenci České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Předloni na rakovinu plic zemřelo v Česku podle údajů onkologů 4958 lidí, od roku 2000 počet klesl o 13,5 procenta. V Evropě jde o nejčastější nádor, na který pacienti umírají. U většiny z nich jde o vliv kouření. A právě těmto lidem s rizikovým chováním by mohly pomoci lepší genetické testy.

„Je velká část nádorů, které jsou preventabilní,“ uvedl předseda odborné společnosti plicních lékařů Vladimír Koblížek. Zhruba čtyři pětiny případů podle odborníků souvisí s kouřením cigaret, proto se právě hlavně na dlouhodobé kuřáky zaměřují lékaři při screeningu, oslovují při něm i ty, kteří ještě nemají příznaky.

Otestování cca 20 genů nově diagnostikovaných pacientů by nám pomohlo zjistit, zda má pacient mutaci, na niž lze léčebně zacílit, či jinou mutaci, která může ovlivnit účinnost a výběr léčby. Léků na karcinom plic stále přibývá a je třeba přesněji mířit a nestřílet slepými. Nechceme pacienty zatěžovat mnohdy toxickou léčbou, pokud by jim nepomohla.
Martin Svatoň, přednosta Kliniky pneumologie a ftizeologie FN Plzeň

Podle přednostky Pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice Martiny Koziar Vašákové počet nádorů u mužů v posledních letech sice klesá, naopak přibývá ale nemocných žen. „Je to odložený efekt emancipace v kouření, kdy ženy začaly kouřit ve velké míře jako muži,“ uvedla. V 90. letech, kdy se začala léčbě rakoviny plic věnovat, podle Vašákové nádory u žen téměř nebyly, dnes tvoří minimálně polovinu.

Problematický radon

Podle Koblížka může mít vliv u žen i častější užívání různých chemikálií nebo vdechování karcinogenů, například při úklidu nebo vaření. „Dvacet procent případů rakoviny plic je zcela bez kouření. Velké riziko je radon a to, co vdechujeme z průmyslu nebo dopravy,“ uvedl. Největší riziko je pak kombinace, vystavení škodlivinám podle něj zvyšuje riziko nádorů u kuřáků.

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Ilustrační grafika

Česko patří podle Koblížka spolu s Rakouskem, oblastí Pyrenejí nebo jižní částí Finska mezi místa, kde se radon v podloží vyskytuje nejčastěji. „Nové budovy musí splňovat přísná opatření, aby se v nich neakumuloval,“ doplnil. Prevencí nadměrnému vystavení radonu je ale podle něj i pravidelné větrání.

Český screening patří k nejlepším na světě

Praktičtí a plicní lékaři od roku 2022, kdy začal pilotní projekt screeningu, vyšetřili desítky tisíc lidí. Rizikových, tedy současných či bývalých silných kuřáků ve věku 55 až 74 let, je v populaci zhruba půl milionu. Téměř polovina po oslovení u praktického lékaře podle Vašákové další vyšetření odmítne absolvovat.

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Ilustrační foto

Každý rok lékaři přesto odhalí rakovinu plic u více než 6500 lidí, v dobře léčitelném časném stadiu ale jen u desetiny z nich. „Více než polovinu ve screeningu diagnostikujeme v nepokročilém stadiu, je to úplně naopak než při diagnostice na základě symptomů,“ vysvětlila Vašáková. Takové programy má přitom jen minimum zemí světa, Česko v tom patří mezi ty nejlepší.

Nádorů plic je mnoho různých typů, zdaleka nejčastější je podle odborníků takzvaný adenokarcinom. U něj je možné nejvhodnější léčbu nasadit díky přesnému genetickému určení mutace, která je způsobila. Podle přednosty Kliniky pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice Plzeň Martina Svatoně se nyní vyšetřují u každého pacienta tři geny, možné je ale až deset. „Z podrobnějšího genetického testování by mohlo těžit přibližně deset procent pacientů,“ dodal.

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