Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) jako první vládní politik po sedmi letech navštívil Čínu. Během jednání české delegace v Pekingu byla řeč i o českém občanovi, kterého Čína zadržela na konci června kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Sinolog Davida Gardáš podotkl, že Čína už v minulosti nejednou využila takzvanou diplomacii rukojmí. „Zadržení občanů cizích zemí se evidentně dá využít jako páka pro prosazení diplomatických a politických cílů,“ upozornil. „Čína vždy prokazuje, že snaží jednat ne se silným, ale se slabšími,“ míní politický a kulturní geograf Vladimír Baar, který varoval před „podbízivostí“ vůči Pekingu a poukázal na chování Číny vůči rozvojovým zemím. „Snaží se je přivázat ekonomicky a potom držet pod krkem, když nemají peníze na splácení různých dluhů,“ poznamenal. Pořad moderovala Tereza Řezníčková.
Podle Okamury se během cesty podařilo obnovit vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi. Při jednání s vysokými čínskými představiteli hovořil třeba o českém zájmu o znovuzavedení druhé přímé letecké linky mezi Prahou a Šanghají.
Premiér Andrej Babiš (ANO), který označil Okamurovu návštěvu za úspěšnou, oznámil, že s 1. místopředsedou vlády Karlem Havlíčkem (ANO) by mohli Čínu navštívit na jaře příštího roku.
Negativně Okamurovu cestu naopak hodnotili představitelé opozice, kteří poukazovali mimo jiné na to, že Peking v pátek přidal na svůj exportní sankční seznam čtrnáct dalších subjektů z Evropské unie, mezi nimiž je i česká firma Tatra Trucks.