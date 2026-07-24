V Číně zazněly nové informace o zadrženém Čechovi, řekl Macinka

Během jednání delegace vedené předsedou sněmovny Tomiem Okamurou (SPD) v čínském parlamentu padly nové informace o Čechovi, kterého Peking vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti, řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Na jednáních v Číně resort zahraničí zastupuje náměstek Jiří Brodský, s nímž Macinka situaci probíral. Kauzu budou řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti. Podrobnosti Macinka projedná s diplomaty po návratu z cest.
S Okamurou se ve čtvrtek setkal předseda čínského parlamentu Čao Le-ťi. Podle agentury Nová Čína ocenil pozitivní a pragmatickou politiku nové české vlády vůči Číně a vyjádřil přesvědčení, že současný příznivý vývoj vzájemných vztahů bude pokračovat. Okamura novinářům řekl, že předsedu čínského parlamentu oficiálně pozval do Prahy.
Nová česká vláda, která nastoupila loni v prosinci, deklarovala snahu vztahy s Pekingem zlepšit. Napětí krátce před Okamurovou cestou zvýšilo zadržení českého občana v Číně. S mužem je Česko v konzulárním kontaktu. Podle Macinky byl dotyčný v Číně na soukromé cestě, zatímco Seznam Zprávy a Deník N psaly, že šlo o obchodní cestu. Zadržen byl na konci června. Podle Deníku N tuzemské bezpečnostní složky nevylučují, že by Čína mohla muže chtít vyměnit za jejího občana zadrženého v Česku.
Osoba obviněná v Česku ze špionáže pro čínskou tajnou službu má být podle červnového rozhodnutí Městského soudu v Praze propuštěna z vazby. Případ soud zároveň vrátil policii k došetření. Muž ve vazbě ale zůstává, protože žalobce podal proti rozhodnutí soudu stížnost, informoval Deník N. Podle něj se vyšetřovatelé bojí, že muž v případě propuštění z vazby odjede do Číny a případ tím prakticky skončí.
Muž je viněný z neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Ve vazbě je od svého zadržení na začátku roku. Vrchní soud v Praze má na rozhodnutí o stížnosti tři měsíce. Lhůta tak vyprší zhruba v polovině září.
Server Seznam Zprávy dříve napsal, že stíhaný byl pražským zpravodajem čínského deníku, který je stranickým médiem čínské komunistické strany. V Česku muž podle webu působil roky, tuzemská vláda mu opakovaně prodlužovala akreditaci, dělal rozhovory s českými a slovenskými politiky, od kterých se podle bezpečnostních složek pokoušel sbírat informace.