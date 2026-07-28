Nehorázné, tepe ODS výběr šéfa pražského letiště. Schillerová: Je to profesionál

Vláda a opoziční ODS jsou ve sporu kvůli pražskému letišti. Do výběrového řízení na nového šéfa se podle ministerstva financí přihlásilo devět lidí, šest z nich dostalo pozvánku na pohovor. Opozice zpochybňuje průběh tendru i profesní minulost vítěze Radomíra Lašáka. Šéfka resortu Alena Schillerová (ANO) jeho nominaci vidí naopak jako příležitost k rozvoji.
České aerolinie před lety – v červnu 2006 – uvedly, že budou šetřit, propustí desetinu až pětinu lidí a zbaví se činností, které přímo nesouvisejí s přepravou cestujících. Cílem byla likvidace ztráty půl miliardy korun, a to například i posílením dálkových letů.
„(Spolu) s rozvojem dálkové flotily potom samozřejmě počítáme s rozvojem linek směrem na Dálný východ,“ uvedl tehdy prezident ČSA Radomír Lašák. Společnost se ale s potížemi potýkala i dál.
Schillerová: Lašák je profesionál se zkušenostmi
„Problém ČSA začal vlastně s nástupem pana (Jaroslava) Tvrdíka v roce 2004 a potom pana Lašáka, který nakoupil mnoho letadel a firma se dostala do potíží,“ prohlašoval v roce 2014 tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO).
Nyní má Lašák vést pražské letiště. Podle ministryně financí Schillerové jde o profesionála s manažerskými zkušenostmi i z USA. ODS volbu kritizuje s tím, že Lašákovo jméno je spojené s koncem Českých aerolinií. V nominaci vidí občanští demokraté ohrožení státní společnosti.
„Má zkušební lhůtu, a samozřejmě pokud budou nějaké pochybnosti ohledně jeho působení, a je to čistě v gesci paní ministryně financí, tak to samozřejmě bude řešit,“ ujišťuje premiér Babiš.
„Na letiště nastupuji od začátku srpna a nejprve chci o svých plánech a představách mluvit se zaměstnanci a managementem firmy. Nebylo by slušné jim to vzkazovat přes média,“ napsal aktuálně ČT Lašák.
Výběrové řízení bylo dle opozice netransparentní
Výběrové řízení opozice označuje za netransparentní a po ministerstvu financí žádá zveřejnění dokumentů týkajících se tendru. Vláda zase mluví o podivných záměrech a smlouvách ODS ve společnosti.
„ODS prohrála volby 4. října 2025, tak je určitě jenom shoda okolností, že hned 17. října uzavřelo letiště poradenskou smlouvu století,“ prohlásila Schillerová.
Šéf ODS Martin Kupka opáčil, že Schillerová „místo toho, aby vysvětlila, jaké důvody ji vedly k naprosto nehoráznému, nekompetentnímu kroku, tak útočí“. „Ale útočí úplně marně a zbytečně, stejně jako to dělá Andrej Babiš,“ míní Kupka.
Odborové organizace na pražském letišti jsou kvůli změně vedení ve stávkové pohotovosti. Zaskočilo je i vyjádření premiéra, podle kterého by stát mohl v roce 2028 uvést akcie letiště na burzu.