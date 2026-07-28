Nehorázné, tepe ODS výběr šéfa pražského letiště. Schillerová: Je to profesionál


před 57 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Vláda a opoziční ODS jsou ve sporu kvůli pražskému letišti. Do výběrového řízení na nového šéfa se podle ministerstva financí přihlásilo devět lidí, šest z nich dostalo pozvánku na pohovor. Opozice zpochybňuje průběh tendru i profesní minulost vítěze Radomíra Lašáka. Šéfka resortu Alena Schillerová (ANO) jeho nominaci vidí naopak jako příležitost k rozvoji.

České aerolinie před lety – v červnu 2006 – uvedly, že budou šetřit, propustí desetinu až pětinu lidí a zbaví se činností, které přímo nesouvisejí s přepravou cestujících. Cílem byla likvidace ztráty půl miliardy korun, a to například i posílením dálkových letů.

„(Spolu) s rozvojem dálkové flotily potom samozřejmě počítáme s rozvojem linek směrem na Dálný východ,“ uvedl tehdy prezident ČSA Radomír Lašák. Společnost se ale s potížemi potýkala i dál.

Schillerová nevylučuje částečnou privatizaci pražského letiště. Opozice záměr kritizuje
Ilustrační foto

Schillerová: Lašák je profesionál se zkušenostmi

„Problém ČSA začal vlastně s nástupem pana (Jaroslava) Tvrdíka v roce 2004 a potom pana Lašáka, který nakoupil mnoho letadel a firma se dostala do potíží,“ prohlašoval v roce 2014 tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO).

Nyní má Lašák vést pražské letiště. Podle ministryně financí Schillerové jde o profesionála s manažerskými zkušenostmi i z USA. ODS volbu kritizuje s tím, že Lašákovo jméno je spojené s koncem Českých aerolinií. V nominaci vidí občanští demokraté ohrožení státní společnosti.

„Má zkušební lhůtu, a samozřejmě pokud budou nějaké pochybnosti ohledně jeho působení, a je to čistě v gesci paní ministryně financí, tak to samozřejmě bude řešit,“ ujišťuje premiér Babiš.

„Na letiště nastupuji od začátku srpna a nejprve chci o svých plánech a představách mluvit se zaměstnanci a managementem firmy. Nebylo by slušné jim to vzkazovat přes média,“ napsal aktuálně ČT Lašák.

Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se nástupu Lašáka do vedení
Letiště Václava Havla

Výběrové řízení bylo dle opozice netransparentní

Výběrové řízení opozice označuje za netransparentní a po ministerstvu financí žádá zveřejnění dokumentů týkajících se tendru. Vláda zase mluví o podivných záměrech a smlouvách ODS ve společnosti. 

„ODS prohrála volby 4. října 2025, tak je určitě jenom shoda okolností, že hned 17. října uzavřelo letiště poradenskou smlouvu století,“ prohlásila Schillerová.

Šéf ODS Martin Kupka opáčil, že Schillerová „místo toho, aby vysvětlila, jaké důvody ji vedly k naprosto nehoráznému, nekompetentnímu kroku, tak útočí“. „Ale útočí úplně marně a zbytečně, stejně jako to dělá Andrej Babiš,“ míní Kupka.

Odborové organizace na pražském letišti jsou kvůli změně vedení ve stávkové pohotovosti. Zaskočilo je i vyjádření premiéra, podle kterého by stát mohl v roce 2028 uvést akcie letiště na burzu.

Stát by podle Babiše mohl uvést akcie pražského letiště na burzu v roce 2028
Ilustrační foto

Výběr redakce

Nehorázné, tepe ODS výběr šéfa pražského letiště. Schillerová: Je to profesionál

Nehorázné, tepe ODS výběr šéfa pražského letiště. Schillerová: Je to profesionál

před 57 mminutami
Státy Pacifiku spojují síly proti Číně. Děsí je jaderný boom

Státy Pacifiku spojují síly proti Číně. Děsí je jaderný boom

před 1 hhodinou
Trumpova vláda se u nejvyššího soudu domáhá omezení korespondenční volby

Trumpova vláda se u nejvyššího soudu domáhá omezení korespondenční volby

před 3 hhodinami
Rusové útočili v Záporoží. Ukrajina zasáhla vývozní terminál v Rostovské oblasti

Rusové útočili v Záporoží. Ukrajina zasáhla vývozní terminál v Rostovské oblasti

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
„Vzduch byl nedýchatelný.“ Bordeaux se chystá na všechny scénáře

„Vzduch byl nedýchatelný.“ Bordeaux se chystá na všechny scénáře

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Maďarský parlament schválil nového ústavního soudce. Jako za Orbána, zní kritika

Maďarský parlament schválil nového ústavního soudce. Jako za Orbána, zní kritika

před 11 hhodinami
Za odkladem útoků na Írán je i nedostatek munice v USA, píše WSJ

Za odkladem útoků na Írán je i nedostatek munice v USA, píše WSJ

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Hasiči po více než dvou týdnech ukončili zásah u budovy ve Zlíně

Hasiči po více než dvou týdnech ukončili zásah u budovy ve Zlíně

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Nehorázné, tepe ODS výběr šéfa pražského letiště. Schillerová: Je to profesionál

Vláda a opoziční ODS jsou ve sporu kvůli pražskému letišti. Do výběrového řízení na nového šéfa se podle ministerstva financí přihlásilo devět lidí, šest z nich dostalo pozvánku na pohovor. Opozice zpochybňuje průběh tendru i profesní minulost vítěze Radomíra Lašáka. Šéfka resortu Alena Schillerová (ANO) jeho nominaci vidí naopak jako příležitost k rozvoji.
před 57 mminutami

Česko nepřijde o žádné finance, tvrdí Juchelka o kauze se střetem zájmů

Česko nepřijde o žádné peníze z evropských fondů, tvrdí ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). V Interview ČT24, které moderoval Daniel Takáč, to uvedl v souvislosti s kauzou možného střetu zájmů své bývalé poradkyně Alexandry Semancové. Ministerstvo kvůli tomu nebude předkládat k proplacení Evropské unii šest projektů z Národního plánu obnovy (NPO) a Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

V kauze WCA chce policie poslat před soud za dvoumiliardový podvod člověka a firmu

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat jednoho člověka a firmu v souvislosti s kauzou investiční společnosti WCA International. Detektivové je viní z podvodu s více než šesti tisíci poškozených, kterým dle vyšetřovatelů způsobili škodou téměř 2,2 miliardy korun. České televizi to sdělil náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš. Společnost slibovala klientům vysoké výnosy z investovaných peněz. Ty ale organizátor dle policie používal pro vlastní potřebu, například nákupy nemovitostí ve Spojených arabských emirátech.
před 14 hhodinami

VideoObávám se závislosti na USA nebo Číně, říká zmocněnec pro AI Kačena

„Moje obava je, že zůstaneme skanzenem, který nedokáže umělou inteligenci správně uchopit,“ řekl na ČT24 vládní zmocněnec pro AI Lukáš Kačena. To by mohlo vést k závislosti na Spojených státech amerických nebo na Číně, sdělil. Evropští premiéři a prezidenti plánují na podzim vůbec poprvé jednat o umělé inteligenci jako o samostatném tématu. Podle Kačeny je důležité, aby hovořili o tom, jak dohnat ztrátu. Dodal, že regulaci AI je třeba flexibilně přizpůsobovat jejímu vývoji.
před 14 hhodinami

Hasiči po více než dvou týdnech ukončili zásah u budovy ve Zlíně

Hasiči v pondělí odpoledne ukončili zásah u výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína, uvedla na facebooku jejich mluvčí Lucie Javoříková. Objekt začal hořet 9. července, hasiči požár zlikvidovali po téměř dvou týdnech minulý týden ve středu.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Registrační značky bude možné posílat do výdejních boxů

Kabinet schválil návrh na převody vozidel on-line bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a na výdejní místa. Vláda dále schválila, že povinnost zpracovávat nefinanční výkazy se omezí na zhruba sto největších firem z dosavadních dvou tisíc a že ve veřejné sféře můžou začít od srpna potřebným pomáhat peer pracovníci s vlastní zkušeností se zvládáním náročné životní situace. Kabinet naopak odmítl rozšířit zákaz prodeje v maloobchodu i na další svátky.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

AVU zřídila pietní místo za Knížáka, galerie chystají retrospektivy

Pražská Akademie výtvarných umění (AVU) zřídila v hlavní budově na Letné pietní místo za Milana Knížáka, sdělil mluvčí AVU Vít Novák. Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, byl v letech 1990 až 1997 rektorem školy. Moravská galerie v Brně připravuje na podzim roku 2027 velkou Knížákovu retrospektivní výstavu, uskutečnit se má v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu. Knížákovu retrospektivu chystá i Národní galerie v Praze (NGP). Vláda rozhodla o pohřbu se státními poctami.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Vláda zmenšila plochu pro výstavbu větrných elektráren

Vláda schválila vymezení takzvaných akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve výrazně menším rozsahu, než předpokládal původní plán připravený minulou vládou. Kabinet omezil rozsah území určeného pro možné zrychlené povolování větrných elektráren na zhruba jedenáct procent původně navržené plochy, oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

před 15 hhodinami
„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

před 16 hhodinami
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

23. 7. 2026
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

21. 7. 2026
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

20. 7. 2026
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026