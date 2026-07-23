Schillerová nevylučuje částečnou privatizaci pražského letiště. Opozice záměr kritizuje


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) připouští plány na částečnou privatizaci pražského letiště. Teď se podle ní sice konkrétní kroky nedělají, ale do budoucna to nevylučuje. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že stát by mohl dát na burzu menšinový podíl ve společnosti. Odbory letiště mimo jiné i kvůli tomu zůstávají ve stávkové pohotovosti. K záměru premiéra se kriticky vyjadřuje i opozice.

Cestujících od pandemie covid-19 na Letišti Václava Havla každoročně přibývá. Podle premiéra Babiše by za dva roky mohlo být i víc akcionářů. Na burzu by stát mohl dát čtyřicet procent akcií. I podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) by to mohlo pomoct k dalšímu rozvoji. „Letiště je strategická záležitost a pokud by se mělo posilovat ve smyslu toho, že tam budou další a další investice, tak je třeba na ně někde získat peníze,“ uvedl.

Pražské letiště teď kompletně vlastní stát a podle ministryně financí není součástí zadání pro nové vedení změna této struktury. Resort teď podle ní vstup na burzu nechystá.

„Za současného právního rámce by jeho realizace navíc vyžadovala změnu zákona o vlastnictví Letiště Praha-Ruzyně. V delším časovém horizontu však nelze žádnou odpovědnou variantu financování a dalšího zvyšování hodnoty společnosti předem vylučovat,“ napsala ČT Schillerová.

Stát by podle Babiše mohl uvést akcie pražského letiště na burzu v roce 2028
Ilustrační foto

Opozice návrh kritizuje

Opozice premiérův záměr kritizuje. Argumentuje tím, že jde o ziskovou společnost a kritickou infrastrukturu, která má být v rukách státu. „Vůbec nerozumím, proč to chce (premiér) dělat. Krom toho, že by měl (stát) rychlé peníze, takže jsem přesvědčen, že v případě, že by chtěli změnit tento zákon, tak to bude narážet jak ve sněmovně, tak v Senátu,“ řekl senátor Ondřej Lochman (STAN).

Podle odborníků je ovšem v Evropě obvyklé, že o budoucnosti letišť rozhoduje více vlastníků. „To, že by letiště v tak lukrativním městě, jako je Praha, patřilo výhradně státu, je v Evropě výjimkou. Je to v Kodani a v Dublinu, v jiných městech je to nějaká kombinace,“ poznamenal ekonom z organizace Capitalinked.com Radim Dohnal.

„Pokud si stát udrží většinový majoritní podíl, tak bych se neobával výraznějšího bezpečnostního vlivu nebo dopadu,“ doplnil redaktor serveru Zdopravy.cz Vojtěch Očadlý.

Zaměstnanci letiště pokračují ve stávkové pohotovosti

Pracovníci letiště už třetím dnem pokračují ve stávkové pohotovosti. Nesouhlasí se zvažovanou privatizací ani se způsobem, jakým byl vybrán jejich nový šéf Radomír Lašák. „Informace, které se šíří, říkají, že nebyl nejlepším kandidátem pro výběrovou komisi. Zda členové výběrové komise názor změnili, to nevím, to je jejich svědomí,“ sdělil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se nástupu Lašáka do vedení
Letiště Václava Havla

„Podle některých zdrojů dokonce ani pan Lašák nebyl vybrán do užšího kola. To znamená – nesplnil podmínky a nebyl tedy vhodným uchazečem, což je v rozporu s tím, co tvrdí paní ministryně (Schillerová), že byl uchazečem nejvhodnějším,“ řekl předseda opoziční ODS Martin Kupka.

„Je to nesmysl. Výběrová komise rozhodla jasně, finální rozhodnutí náleží hlavnímu akcionáři. Obojí bylo navíc ve shodě. Příběh je spíše o tom, že ODS přichází na letišti o kšefty,“ reagovala Schillerová.

Členové výběrové komise jsou vázáni mlčenlivostí. Nový šéf letiště se funkce ujme už 1. srpna.

Letiště Praha plánuje novou čtvrť, otevře se i soukromým investorům
Prostor u terminálů, kde má vzniknout nová čtvrť

Výběr redakce

Schillerová nevylučuje částečnou privatizaci pražského letiště. Opozice záměr kritizuje

Schillerová nevylučuje částečnou privatizaci pražského letiště. Opozice záměr kritizuje

před 42 mminutami
Při pádu armádního vrtulníku zemřela vojačka

Při pádu armádního vrtulníku zemřela vojačka

13:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Koalice zvažuje povinnou školku od čtyř let či zrušení devátých tříd

VideoKoalice zvažuje povinnou školku od čtyř let či zrušení devátých tříd

před 1 hhodinou
Návrh jednacího řádu vlády počítá s omezením připomínek a silnější rolí premiéra

Návrh jednacího řádu vlády počítá s omezením připomínek a silnější rolí premiéra

před 2 hhodinami
Automaty už tvoří většinu nových aut v Česku. Autoškoly ale dál učí hlavně na manuálu

Automaty už tvoří většinu nových aut v Česku. Autoškoly ale dál učí hlavně na manuálu

před 2 hhodinami
U Moskvy se zřítila nejmodernější ruská stíhačka Su-57

U Moskvy se zřítila nejmodernější ruská stíhačka Su-57

před 3 hhodinami
U Chýnova se srazil vlak s autem, několik lidí se zranilo

U Chýnova se srazil vlak s autem, několik lidí se zranilo

14:58Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Muž viněný ze špionáže pro Čínu má být dle soudu propuštěn z vazby, žalobce je proti

Muž viněný ze špionáže pro Čínu má být dle soudu propuštěn z vazby, žalobce je proti

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Schillerová nevylučuje částečnou privatizaci pražského letiště. Opozice záměr kritizuje

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) připouští plány na částečnou privatizaci pražského letiště. Teď se podle ní sice konkrétní kroky nedělají, ale do budoucna to nevylučuje. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že stát by mohl dát na burzu menšinový podíl ve společnosti. Odbory letiště mimo jiné i kvůli tomu zůstávají ve stávkové pohotovosti. K záměru premiéra se kriticky vyjadřuje i opozice.
před 42 mminutami

Při pádu armádního vrtulníku zemřela vojačka

Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se zřítil armádní vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě, uvedla po poledni na síti X armáda. Jeden člověk při pádu zemřel, náčelník generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč později sdělil, že šlo o ženu. Dalších sedm lidí záchranáři ošetřili a převezli je do nemocnic v Brně, Jihlavě a Třebíči. K nehodě došlo při návratu z výcvikového letu.
13:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoKoalice zvažuje povinnou školku od čtyř let či zrušení devátých tříd

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) uvažuje o povinném nástupu dětí do školky už od čtyř let namísto nynějších pěti. „Vyžadovalo by to důkladnou diskusi, ale ta idea špatně není,“ domnívá se předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle Jany Černé, ředitelky MŠ A. Drabíkové, by na to kapacita školek stačila, problémem by pro ně však bylo, kdyby byli rodiče čtyřletých osvobozeni od školného. Plaga je naopak proti zrušení devátých tříd, které navrhuje SPD s argumentem, že přinese peníze české ekonomice. „Nedovedu si představit, že bych k této změně přistoupil v tomto volebním období,“ deklaroval, ačkoli debatu o návrhu prý připouští.
před 1 hhodinou

Návrh jednacího řádu vlády počítá s omezením připomínek a silnější rolí premiéra

Podávání připomínek k nové legislativě či jiným návrhům by se mohlo od září omezit, rozhodování premiéra naopak posílit. Nově by mohl připomínkové řízení zrušit nebo zkrátit, koordinovat politiku a pozici Česka vůči EU či uzavřít zasedání kabinetu. Zvukový záznam ze schůze vlády by se 30 let nedal podle informačního zákona získat. Vyplývá to z návrhu jednacího řádu vlády, který získala ČTK. Předložila ho vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha, která by dle něj také mohla začít předkládat kabinetu materiály.
před 2 hhodinami

Automaty už tvoří většinu nových aut v Česku. Autoškoly ale dál učí hlavně na manuálu

Více než polovina nových aut prodaných v Česku v prvním pololetí 2026 měla automatickou převodovku. Je to výrazně více než v roce 2019, potvrdili ČT čtyři největší prodejci na trhu. Toyota manuály prodává už jen minimálně, podíl automatů u značky Hyundai se od roku 2019 téměř ztrojnásobil. Škoda Auto i Volkswagen evidují zhruba dvojnásobný nárůst. Autoškoly ale trend zatím výrazně nenásledují – většina výuky stále probíhá na manuálu a vozy s automatem zůstávají spíše výjimkou.
před 2 hhodinami

VideoSečteno: Královéhradecký kraj

Seriál Sečteno napříč republikou mapuje témata, která by mohla rezonovat v kampani před volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026. Ve čtvrtek 9. července se věnoval Královéhradeckému kraji.
před 3 hhodinami

Muž viněný ze špionáže pro Čínu má být dle soudu propuštěn z vazby, žalobce je proti

Městský soud v Praze v červnu rozhodl, že čínský občan obviněný ze špionáže pro čínskou tajnou službu má být propuštěn z vazby. Případ zároveň vrátil policii k došetření. Muž ve vazbě ale nadále zůstává, protože žalobce podal proti rozhodnutí soudu stížnost, informoval ve čtvrtek Deník N.
před 4 hhodinami

Sněmovna by měla o Pavlově vetu hlasovat 25. srpna

Sněmovna má projednat prezidentem vetovanou novelu rozpočtových zákonů v úterý 25. srpna, sdělil ministr Boris Šťastný, který je současně předsedou poslaneckého klubu Motoristů. Prezident novelu vetoval ve středu. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují a jsou odhodláni ho přehlasovat. Potřebují na to nejméně 101 hlasů, koalice jich má 108.
10:47Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

před 5 hhodinami
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

před 7 hhodinami
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

včera v 16:00
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

včera v 14:07
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

včera v 07:30
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

21. 7. 2026
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

20. 7. 2026
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026