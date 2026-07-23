Schillerová nevylučuje částečnou privatizaci pražského letiště. Opozice záměr kritizuje

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) připouští plány na částečnou privatizaci pražského letiště. Teď se podle ní sice konkrétní kroky nedělají, ale do budoucna to nevylučuje. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že stát by mohl dát na burzu menšinový podíl ve společnosti. Odbory letiště mimo jiné i kvůli tomu zůstávají ve stávkové pohotovosti. K záměru premiéra se kriticky vyjadřuje i opozice.
Cestujících od pandemie covid-19 na Letišti Václava Havla každoročně přibývá. Podle premiéra Babiše by za dva roky mohlo být i víc akcionářů. Na burzu by stát mohl dát čtyřicet procent akcií. I podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) by to mohlo pomoct k dalšímu rozvoji. „Letiště je strategická záležitost a pokud by se mělo posilovat ve smyslu toho, že tam budou další a další investice, tak je třeba na ně někde získat peníze,“ uvedl.
Pražské letiště teď kompletně vlastní stát a podle ministryně financí není součástí zadání pro nové vedení změna této struktury. Resort teď podle ní vstup na burzu nechystá.
„Za současného právního rámce by jeho realizace navíc vyžadovala změnu zákona o vlastnictví Letiště Praha-Ruzyně. V delším časovém horizontu však nelze žádnou odpovědnou variantu financování a dalšího zvyšování hodnoty společnosti předem vylučovat,“ napsala ČT Schillerová.
Opozice návrh kritizuje
Opozice premiérův záměr kritizuje. Argumentuje tím, že jde o ziskovou společnost a kritickou infrastrukturu, která má být v rukách státu. „Vůbec nerozumím, proč to chce (premiér) dělat. Krom toho, že by měl (stát) rychlé peníze, takže jsem přesvědčen, že v případě, že by chtěli změnit tento zákon, tak to bude narážet jak ve sněmovně, tak v Senátu,“ řekl senátor Ondřej Lochman (STAN).
Podle odborníků je ovšem v Evropě obvyklé, že o budoucnosti letišť rozhoduje více vlastníků. „To, že by letiště v tak lukrativním městě, jako je Praha, patřilo výhradně státu, je v Evropě výjimkou. Je to v Kodani a v Dublinu, v jiných městech je to nějaká kombinace,“ poznamenal ekonom z organizace Capitalinked.com Radim Dohnal.
„Pokud si stát udrží většinový majoritní podíl, tak bych se neobával výraznějšího bezpečnostního vlivu nebo dopadu,“ doplnil redaktor serveru Zdopravy.cz Vojtěch Očadlý.
Zaměstnanci letiště pokračují ve stávkové pohotovosti
Pracovníci letiště už třetím dnem pokračují ve stávkové pohotovosti. Nesouhlasí se zvažovanou privatizací ani se způsobem, jakým byl vybrán jejich nový šéf Radomír Lašák. „Informace, které se šíří, říkají, že nebyl nejlepším kandidátem pro výběrovou komisi. Zda členové výběrové komise názor změnili, to nevím, to je jejich svědomí,“ sdělil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
„Podle některých zdrojů dokonce ani pan Lašák nebyl vybrán do užšího kola. To znamená – nesplnil podmínky a nebyl tedy vhodným uchazečem, což je v rozporu s tím, co tvrdí paní ministryně (Schillerová), že byl uchazečem nejvhodnějším,“ řekl předseda opoziční ODS Martin Kupka.
„Je to nesmysl. Výběrová komise rozhodla jasně, finální rozhodnutí náleží hlavnímu akcionáři. Obojí bylo navíc ve shodě. Příběh je spíše o tom, že ODS přichází na letišti o kšefty,“ reagovala Schillerová.
Členové výběrové komise jsou vázáni mlčenlivostí. Nový šéf letiště se funkce ujme už 1. srpna.
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