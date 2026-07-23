Automaty už tvoří většinu nových aut v Česku. Autoškoly ale dál učí hlavně na manuálu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Více než polovina nových aut prodaných v Česku v prvním pololetí 2026 měla automatickou převodovku. Je to výrazně více než v roce 2019, potvrdili ČT čtyři největší prodejci na trhu. Toyota manuály prodává už jen minimálně, podíl automatů u značky Hyundai se od roku 2019 téměř ztrojnásobil. Škoda Auto i Volkswagen evidují zhruba dvojnásobný nárůst. Autoškoly ale trend zatím výrazně nenásledují – většina výuky stále probíhá na manuálu a vozy s automatem zůstávají spíše výjimkou.

Ještě před necelými sedmi lety tvořily v Česku většinu nových vozů automobily s manuální převodovkou. V současnosti je tomu u největších prodejců naopak. Trend je patrný zejména u asijských značek působících na českém trhu. „V roce 2019 tvořily automatické převodovky u nových vozů značky Hyundai prodaných v Česku 21 procent, v roce 2025 už 52 procent a za první pololetí 2026 se pohybujeme lehce nad úrovní 60 procent,“ popsal český zástupce Hyundai Jan Przyczko.

Podle Jitky Jechové ze společnosti Toyota vzrostl podíl automatů z 57 procent v roce 2019 na 99 procent v prvním pololetí letošního roku. „Tento vývoj je především odrazem rostoucí obliby hybridních pohonů, které jsou s automatickou převodovkou přirozeně spojeny, ale také změny očekávání zákazníků. Ti dnes kladou stále větší důraz na komfort při každodenním cestování, zejména ve městech a hustém provozu,“ doplnila.

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Dlouhodobý a výrazný růst obliby automatických převodovek potvrzuje i koncern Volkswagen. Zatímco v roce 2019 ještě převažovaly manuály, v prvním pololetí 2026 už připadalo více než osm z deseti nově registrovaných vozů Volkswagen na automat. „V roce 2019 tvořily u nově registrovaných osobních vozů automatické převodovky 43 procent a manuální 56 procent. V prvním pololetí roku 2026 činí podíl automatů 83 procent a manuálů 17 procent,“ uvedla Lenka Vaňková ze společnosti Volkswagen.

Podobný vývoj sleduje i Škoda Auto. Podle jejího mluvčího Martina Ježka činil podíl automatů zhruba 34 procent v roce 2019, 61 procent v roce 2025 a 66 procent v prvním pololetí 2026.

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Autoškoly čekají na změnu pravidel, zájem o výuku s automatem roste

S rostoucím podílem automatických vozů roste i zájem o řidičské oprávnění skupiny B pro automat. „Každým rokem se poptávka po této skupině zvyšuje. Většinou jde o řidiče, kteří už nepředpokládají řízení manuálu, protože doma i v práci využívají automat nebo elektromobil,“ přiblížil předseda Asociace autoškol ČR Aleš Horčička.

Ne všechny autoškoly v Česku ale mají vozy s automatickou převodovkou k dispozici. „Spíše jde o výjimku. Tyto autoškoly jsou hlavně ve větších aglomeracích. Obecně platí, že čím větší město, tím vyšší je pravděpodobnost, že autoškola nabídne výcvik s automatem,“ doplnil Horčička.

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Většina začínajících řidičů se tak stále hlásí na klasické řidičské oprávnění skupiny B, které zahrnuje i vozidla s manuální převodovkou. Hlavním důvodem jsou omezení průkazu na automat, která neumožňují řídit vozidla s manuálem.

„Pokud řídíte vozidlo s manuální převodovkou, ale máte v řidičském průkazu harmonizační kód omezující vás pouze na automat, pohlíží na vás Policie ČR, jako byste řídili bez příslušného oprávnění,“ upozornil Horčička. V takovém případě hrozí pokuta od 25 tisíc do 50 tisíc korun, zákaz řízení na jeden až dva roky a čtyři trestné body.

Změna by mohla přijít příští rok, kdy se chystá změna pravidel. „Aktuálně čekáme na českou implementaci evropské směrnice, která přinese novinku v podobě možnosti absolvovat výcvik na automatu bez omezení na tento typ vozidla. Následně očekáváme širší rozvoj výuky s automatickou převodovkou,“ sdělil Horčička. Směrnice by měla umožnit, aby absolvent kurzu na automatu mohl řídit i vozidla s manuální převodovkou.

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