Návrh jednacího řádu vlády počítá s omezením připomínek a silnější rolí premiéra

Podávání připomínek k nové legislativě či jiným návrhům by se mohlo od září omezit, rozhodování premiéra naopak posílit. Nově by mohl připomínkové řízení zrušit nebo zkrátit, koordinovat politiku a pozici Česka vůči EU či uzavřít zasedání kabinetu. Zvukový záznam ze schůze vlády by se 30 let nedal podle informačního zákona získat. Vyplývá to z návrhu jednacího řádu vlády, který získala ČTK. Předložila ho vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha, která by dle něj také mohla začít předkládat kabinetu materiály.
Podle aktuálních podkladů je dosavadní řád zastaralý, ne úplně přehledný a některá ustanovení jsou nadbytečná, zatímco text v nové podobě je systematicky a logicky členěný. Při porovnání není nová verze novelou staré, ale úplným přepracováním nynějšího znění.
Podle bývalé vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové představuje návrh další zásadní oslabení transparentnosti a veřejné kontroly vládního rozhodování. Zástupcům neziskových organizací vadí mimo jiné záměr omezit připomínkové řízení, rozšířit okruh materiálů projednávaných bez rozpravy či přesunout část rozhodování z celé vlády jen na premiéra.
Omezení zásahů, posílení premiéra
Podle navrhovaných pravidel by materiál k připomínkám měli dostávat členové vlády a vedoucí Úřadu vlády. Pokud by se týkal České národní banky, obdržel by ho i guvernér. Jiné úřady, ombudsman, dětský ombudsman, Národní rozpočtová rada, kraje a Praha by svá stanoviska mohli poskytovat jen tehdy, pokud by návrhy souvisely s jejich působností.
Premiér by mohl případně připomínkové řízení i zrušit, omezit počet připomínkových míst či změnit lhůty. Pokud by na návrzích nebyla shoda, vláda by se zabývala těmi rozpory, které mají koncepční charakter. U unijních záležitostí by se připomínkové řízení mohlo nahradit projednáním ve Výboru pro EU, u bezpečnostních věcí v Bezpečnostní radě státu.
Podle návrhu je oprávněn na zasedání vlády chodit prezident republiky. Omluvené ministry by mohl zastupovat náměstek či ředitel sekce, hlasovat by ale za šéfa resortu nemohli. Přítomna na jednání by mohla být vedoucí Úřadu vlády, šéfové Českého statistického úřadu, České národní banky, Národní rozpočtové rady, zástupce prezidentské kanceláře, ředitel sekce vládní legislativy či některé další osoby, které by určil premiér.
Šéfka Úřadu vlády si chce umožnit předkládat vládě materiály
Premiér by mohl jednání také uzavřít a osoby, které nejsou ve vládě, vyloučit. Materiály pro jednání vlády by nově mohla předkládat i šéfka Úřadu vlády. Svůj případný střet zájmů podle daných zákonů u projednávaného bodu by člen vlády oznámil nejpozději před hlasováním. Koaliční poslanci připravili novelu o konfliktu zájmů se zmírněním pravidel.
Předseda vlády by měl podle nového řádu koordinovat politiku a pozice Česka vůči EU. Dosud měl mandát vlády. Z jednání kabinetu se mají pořizovat písemné záznamy. O výsledcích vládní schůze by mluvčí informovala v tiskové zprávě. Zvukový záznam ze zasedání by byl jen pro potřeby kabinetu. Podle návrhu by ho nebylo třicet let možné získat podle informačního zákona.
Rozšířit by se měl seznam materiálů, které se mohou přijímat bez vládní rozpravy. Nemusela by se vést u věcí, které budou bez rozporů a které nemají podle návrhu Barthy zásadní význam ekonomický, politický či sociální.